נתניהו ממנה את אל"מ במיל' אופיר לוי למשנה לראש המל"ל - מי הוא?

אופיר לוי ( צילום: יהודה ווינברג )

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל). המינוי בא בהמלצת ראש המל"ל שמואל בן עזרא, ולוי ייכנס לתפקיד במקומו של גיל רייך שסיים את כהונתו.

על פי ההחלטה, המינוי הוא לתקופה של חמש שנים, כאשר ניתן יהיה להאריכו בתקופות נוספות, ובלבד שתקופת המינוי הכוללת לא תעלה על עשר שנים. עבר צבאי וביטחוני נרחב אל"מ (במיל') אופיר לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה ובעל עבר צבאי וביטחוני מרשים. במהלך שירותו הצבאי כיהן במספר תפקידים בכירים, ביניהם ראש תורת חיל השריון, מפקד חטיבת המילואים 679 וסגן מפקדת האוגדה המרחבית רמת הגולן 210. נתניהו מכריע הערב: 45 מיליארד ש"ח על השולחן יוני גבאי ודניאל הרץ | 28.06.26 סופו הגיע: חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס ב. ניסני | 22.06.26 לאחר שחרורו מצה"ל, שימש לוי כיועץ בתחום הגנת הגבולות לחברת רפא"ל, וכן כיהן כדירקטור בחברת ענבי - יקבי רמת הגולן בע"מ. הניסיון המקצועי שצבר בתחום הביטחון והטכנולוגיה מעמיד אותו כמועמד מתאים לתפקיד הרגיש במל"ל.

נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

רקע אקדמי מרשים

לוי מביא עימו גם רקע אקדמי עשיר. הוא בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות עם מיקוד לייעוץ ארגוני מאוניברסיטת אריאל, ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. בנוסף, הוא בוגר קורס דירקטורים בכירים במכללת עמק הירדן וקורס ניתוח דוחות כספיים של המכללה הישראלית לניהול.

המינוי מגיע כחלק ממהלך רחב יותר של ראש הממשלה למלא את השורות במטה לביטחון לאומי, לאחר שבחודשים האחרונים חלו מספר שינויים בכירים בארגון. כזכור, נתניהו פיטר באוקטובר האחרון את צחי הנגבי מתפקיד ראש המל"ל, ומאז מונה שמואל בן עזרא לתפקיד.

אישור משפטי למרות קושי

על פי חוות הדעת המשפטית שצורפה להצעת המינוי, קיים "קושי משפטי משמעותי" בהליך, בשל אי-עמידה מלאה בדרישות לייצוג הולם של נשים. עם זאת, ועדת המינויים והיועצת המשפטית הגיעו למסקנה כי אין מניעה משפטית לאשר את המינוי.

המינוי של לוי מצטרף לשורה של מינויים שביצע ראש הממשלה בתקופה האחרונה בתפקידים ביטחוניים בכירים, כחלק ממדיניות של מינוי אנשים מחוץ לארגון לתפקידים מרכזיים, כפי שנעשה במוסד ובשב"כ.