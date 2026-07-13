מה חיפשו שם? לא בפעם הראשונה: שני תושבי בני ברק נכנסו לשכם ונעצרו בידי צה"ל השניים אותרו ביציאה מהעיר הפלסטינית שכם על ידי כוחות צה”ל, נעצרו לחקירה בתחנת אריאל ושוחררו בתנאים מגבילים | במשטרה ציינו כי רכבם נתפס ל־60 יום בהתאם לחוק (צבא)