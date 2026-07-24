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הפיגוע החריג

הותר לפרסום: שני חללי צה"ל נפלו בפיגוע הירי הרצחני ליד חוות גלעד

רס"ן יובל עזרא בן 27 מהרצליה ורס"ר בניהו מלט בן 32 מיצהר נפלו במהלך פעילות מבצעית • שניהם שירתו במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון | הודעה נמסרה למשפחות (צבא וביטחון)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

דובר הודיע כי הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, לאחר שהודעה נמסרה למשפחותיהם. מדובר ברס"ן יובל עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש (282) בחיל התותחנים, וברס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד, בן 32 מיצהר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים (16).

על פי הנתונים שפורסמו, שני החיילים נפלו במהלך פעילות מבצעית שהתקיימה במרחב הכפר תל. בניהו מלט שירת כלוחם הגנת יישוב באזור, והיה תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב. יובל עזרא שירת כמפקד סוללה בחטיבת האש של חיל התותחנים.

יובל עזרא הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

הפעילות המבצעית במרחב הכפר תל התרחשה בעקבות פיגוע הטרור הקטלני שהתרחש באזור, שבו חטף מחבל נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים. כוחות צה"ל חיסלו את המחבל זמן קצר לאחר מכן והשיבו את הנשק שנחטף.

בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו על שורת צעדים נרחבת, הכוללת הריסה מיידית של בית המחבל ופעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור ברחבי יהודה ושומרון. כמו כן, הכריז צה"ל על עוצר יציאות ברחבי הגזרה והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת.

בניהו מלט הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הלילה, כוחות צה"ל פעלו במספר מוקדים ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנתונים שפורסמו, נעצרו יותר מ-80 מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים, תיחקרו חשודים נוספים ואותרו אמצעי לחימה שונים. הפעולה המבצעית כללה איסוף נשק, שלילת אישורי עבודה מתושבי כפרים המעורבים בפעילות טרור, ומעצרים נרחבים.

משפחות החללים קיבלו את ההודעה הקשה במהלך היום. צה"ל מסר כי הוא שותף לצערן של המשפחות ויעמוד לצידן בימים הקשים. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

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