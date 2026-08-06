בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל כתב אישום חמור נגד שני תושבי אשקלון, טמירלן אמשוקוב ואלינה קושנירנקו, בעוונות של קשר עם גורם עוין זר והעברת מידע ביטחוני לאויב. על פי כתב האישום, שרשרת האירועים החלה בחודש דצמבר 2025, כאשר גורם לא מזוהה פנה אל אמשוקוב באמצעות אפליקציית הטלגרם והציע לו לצלם מסעדה באשדוד. באותה עת, קושנירנקו הזהירה אותו מפני ביצוע המשימה ואמרה: "מה נסגר איתך, ואם הם מתכננים משהו".

בחודש אפריל 2026 חודש הקשר באמצעות סוכן מפעיל בטלגרם, שהציע תמורה כספית במטבעות קריפטוגרפיים תמורת ביצוע משימות מעקב וצילום. אמשוקוב נענה להצעה וגייס את קושנירנקו לסייע בידו. השניים ביצעו משימות תצפית ותיעוד במספר ערים ברחבי הארץ - אשדוד, באר שבע, חיפה וקדימה-צורן. בין המשימות: ניסיונות לאתר ולתעד עובד במפעל ביטחוני ואיש כוחות ביטחון בבתיהם הפרטיים.

בחודש יוני 2026 תיעדו הנאשמים את קניון רמת אביב בתל אביב, כשהם מאתרים במיוחד גרם מדרגות שאינו מצולם במצלמות אבטחה. לאחר מכן נסעו לאילת, שם תיעדו "מתקן ביטחוני" בדימונה, את קו החוף ואת הספינות בנמל. הסוכן המפעיל מימן עבורם רכישת טלפון נייד לצורכי הפעילות. בתחילת חודש יולי 2026 תיעד אמשוקוב את הר הרצל בירושלים ואת חיילי צה"ל הנמצאים במקום, ימים ספורים בלבד לפני טקס אזכרה ממלכתי שבו השתתפו אישי ציבור בכירים.

משימות נוספות שהוצעו לנאשמים - ביניהן שכירת דירה ורכב ואיסוף חבילה מהים - לא יצאו לפועל. בהמשך שנת 2026, כשהיו בדרכם לביצוע משימה נוספת בבאר שבע, נעצרו השניים בידי כוחות הביטחון. עד למועד מעצרם קיבלו הנאשמים סכום כולל של 4,451.7 דולר במטבעות קריפטוגרפיים תמורת המידע הביטחוני שמסרו לגורם העוין.