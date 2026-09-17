פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד מוסטפא עיסא, תושב כפר קאסם בן 20, בעבירות של תכנון וביצוע פעולות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. על פי כתב האישום שהגיש עו"ד אסף חרלופסקי מפרקליטות מחוז מרכז, החליט הנאשם על רקע מלחמת "חרבות ברזל" לבצע פיגוע טרור נגד יעד אסטרטגי במדינת ישראל.

במשך כשנה וחצי תכנן הנאשם להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לצורך כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה וניצל את פעילותו שם כדי לסייר ולאסוף מידע מודיעיני על יעדים מתאימים לתקיפה. בהמשך גיבש החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה במתקן זה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל.

במסגרת ההיערכות לביצוע הפיגוע, הוריד עיסא מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, והשתמש בהם כחומר אימון והדרכה. מכתב האישום עולה כי הנאשם ניסה להרכיב מטען חבלה באמצעות ערבוב חומרי בערה עם תכולת זיקוקים ונפצים שרכש, ובמקרה נוסף הכין תערובת של גופרית, פחם וחומרים נוספים.

לאחר שהניסיון לא צלח, השמיד את התערובת. במקביל רכש רחפן ואביזרים המאפשרים חיבור מטען לרחפן, וצפה בחומרי הדרכה על הרכבת מטענים על גבי רחפנים כדי לממש את תוכניתו. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

פרקליטות מחוז מרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים. בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות כי מסוכנותו של הנאשם גבוהה, שכן החל בהוצאה לפועל של תוכניותיו לפגוע במדינת ישראל. הפרקליטות הצביעה על המניע למעשיו - מלחמת חרבות ברזל ופעילות צה"ל במהלכה, כמו גם החינוך שקיבל בבית הספר לשנאת מדינת ישראל, כפי שמסר הנאשם עצמו. התיק נחקר על ידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל.