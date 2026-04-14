תיעוד חריג מלבנון: המחבלים זורקים את הנשק ונכנעים לכוחות

המחבל נכנע ומשליך את נשקו (צילום: דובר צה"ל)
שלושה מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל מיחידת 'כוח רדואן' נכנעו ללוחמי סיירת גבעתי במהלך קרב בבינת ג׳בייל, כך מדווח הערב (שלישי) דובר צה"ל.
לפי הדיווח שנתמך בסרטון שפרסם הצבא, אתמול (שני), לוחמי סיירת גבעתי ניהלו קרב מטווח קצר מול חוליית מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל מיחידת 'כוח רדואן' בבינת ג׳בייל. הכוח חתר למגע ופתח באש מדויקת לעבר המחבלים.
בסיום הקרב, שלושה מחבלים השליכו את נשקם ונכנעו ללוחמים. לאחר מכן, הועברו המחבלים להמשך חקירה ביחידה 504.
צפו בתיעוד.
