ידבר עמים תחתינו תיעוד חריג מלבנון: המחבלים זורקים את הנשק ונכנעים לכוחות דובר צה"ל פרסם היום תיעוד של כניעת מחבלי חיזבאללה לכוחות צה"ל בבינת ג'בל בדרום לבנון | בסרטון נראה מחבל כשהוא משליך את הנשק הארוך שלו למרחק לאחר שחבריו חוסלו על ידי לוחמי צה"ל (צבא)