אסון קשה התרחש היום, יום חמישי, בשעות אחר הצהריים המאוחרות באשקלון, כאשר תינוקת כבת שנה וחצי נפטרה בעקבות טביעה בבריכה בבית משפחתי. הדיווח על האירוע הטראגי הגיע למוקדי החירום כחמש דקות לאחר השעה חמש אחר הצהריים.

כאשר הגיעו אנשי ההצלה למקום, הובאה אליהם הפעוטה כשהיא חסרת הכרה, ללא סימני חיים. צוותי מגן דוד אדום החלו מיד בפעולות החייאה נמרצות במאמץ להחזיר את הנשמה הרכה לחיים.

פראמדיק מוטי שוב, החובש הבכיר מיחידת האופנועים רואי לסרי והחובש גבריאל קוצ'רנקו ביצעו פעולות החייאה מורכבות, שכללו עיסוי לב, הנשמה מלאכותית ומתן תרופות. לאחר הטיפול הראשוני במקום, הועלתה התינוקת לאמבולנס של טיפול נמרץ ופונתה במהירות למרכז הרפואי ברזילי.

לאורך כל הדרך לבית החולים המשיכו צוותי מד"א בפעולות ההחייאה ללא הרף, והתינוקת הובאה לחדר המיון במצב אנוש. למרות המאמצים הרבים של אנשי מד"א ושל הצוותים הרפואיים בבית החולים, הפגיעה הקשה שנגרמה מהטביעה והמחסור בחמצן למוח לא אפשרו להצילה.

לאחר זמן קצר נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתה של התינוקת, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים, לצער רב של בני המשפחה.

אזהרה חמורה: טביעה מתרחשת בשניות בודדות

אירועי טביעה בבריכות פרטיות ובמקורות מים בתים הפכו בשנים האחרונות לאחת הסכנות המרכזיות עבור תינוקות וילדים קטנים, במיוחד בעונת הקיץ. גורמי הרפואה והבטיחות מזהירים שוב ושוב כי ילד קטן עלול לטבוע אפילו במים רדודים ביותר, ותוך שניות בודדות של חוסר תשומת לב.

גורמי הבטיחות קוראים להורים לגדר כל בריכה או מקור מים ולשמור על השגחה מתמדת ללא הסחת דעת אפילו לרגע קצר. כידוע, רגעים בודדים של חוסר תשומת לב עלולים להסתיים באסון שאין לו תיקון.

האסון הקשה באשקלון מצטרף לשורת מקרי טביעה טראגיים שהתרחשו לאחרונה בבריכות פרטיות ברחבי הארץ, ומדגיש את הצורך בערנות מרבית מצד הורים ומטפלים כאשר ילדים נמצאים בסביבת מים.