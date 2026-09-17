המשתתפים זכו לשמוע שיעורים מקיפים בסוגיות הלכתיות מורכבות, לצד שיחות הדרכה מעשיות המיועדות לסייע בפסיקת הלכה ובהנהגת הציבור. הרבנים והדיינים יצאו מהמעמד בתחושת התעלות רוחנית, כשבידיהם כלים מעשיים לעבודתם היומיומית, והביעו הערכה רבה למארגנים על היוזמה החשובה.

את המעמד הנשגב הנחה הגה"צ דומ"ץ בית המדרש 'לב אהרן' ב בורו פארק , המשמש גם כראש בית ה הוראה דק"ק דעברעצין.

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