במעמד מרשים התקיים יום עיון מיוחד למורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארצות הברית, בהשתתפות כמאתיים רבנים. היוזמה יצאה מ'מרכז ההוראה', והיום כולו הוקדש ללימוד מעמיק והדרכה מעשית בסוגיות הלכתיות מורכבות וחמורות בארבעת חלקי השולחן ערוך.
את המעמד הנשגב הנחה הגה"צ דומ"ץ בית המדרש 'לב אהרן' בבורו פארק, המשמש גם כראש בית ההוראה דק"ק דעברעצין.
המשתתפים זכו לשמוע שיעורים מקיפים בסוגיות הלכתיות מורכבות, לצד שיחות הדרכה מעשיות המיועדות לסייע בפסיקת הלכה ובהנהגת הציבור. הרבנים והדיינים יצאו מהמעמד בתחושת התעלות רוחנית, כשבידיהם כלים מעשיים לעבודתם היומיומית, והביעו הערכה רבה למארגנים על היוזמה החשובה.
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