החזן והזמר משה זרצקי מוציא לאור השבוע יצירה מוזיקלית חדשה: סינגל בשם 'היה נא', המבוסס על נוסח תפילת 'עננו' הנאמרת בימי תענית ובעתות צרה. זרצקי, המשמש גם כמלחין, יצר לחן מקורי לתפילה העתיקה, תוך שאיפה לשלב את עומק המסורת החזנית עם הפקה מוזיקלית בעלת אופי עכשווי ונגיש. היצירה נולדה מתוך חיבור אישי עמוק לעולם התפילה והאמונה, ומבקשת להעניק ביטוי מחודש למילים הנושאות מסר של תקווה והתמודדות מול אתגרי החיים. הסינגל מזמין את המאזין לרגע של התבוננות פנימית וכוונה, תוך שמירה על האותנטיות של עולם התפילה לצד גישה מוזיקלית מודרנית.

פרטים חדשים בחקירת יהלומי בבלי | 15.08.26 31

הלחן, שנוצר על ידי זרצקי עצמו, עוסק בנושאי האמונה, התקווה והחיבור לקדוש ברוך הוא, ומעניק לנוסח התפילה מימד מוזיקלי חדש. העיבוד וההפקה המוזיקלית של הסינגל בוצעו בידי נדב ביטון ונתנאל בן גיאת, שיצרו מעטפת צלילית עשירה המשלבת מסורת וחדשנות. בהפקת הקול השתתפה רותם כהן בשכבות ווקאליות, בעוד שהמיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי שרון רייז באולפני גלים. עיצוב העטיפה הגרפית של הסינגל נעשה בידי אליה עזרא. זרצקי, הפעיל בשנים האחרונות בזירה המוזיקלית היהודית, מציג קול אישי המחבר בין לב, מילים ומנגינה מתוך הסיפור היהודי-ישראלי.

הסינגל 'היה נא' מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כאשר כל אחת מהן מציעה גישה שונה לשילוב בין מסורת לעכשוויות. בדומה לפרויקטים נוספים שראו אור בתקופה האחרונה, גם יצירה זו מבקשת להציע חוויית האזנה הפונה אל הדור הצעיר תוך שמירה על העומק הרוחני והמסורתי. זרצקי, היוצר מתוך חיבור עמוק לעולם היהודי, מעניק ביצירתו החדשה מסר של תקווה והתמודדות. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומוקדש לכל מי שמחפש רגע של חיבור אמיתי, כוונה והתבוננות.