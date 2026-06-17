המזארטי הנדירה ( צילום: Broad Arrow Auctions )

אחת ממכוניות המרוץ הנחשקות של תור הזהב האיטלקי עומדת לחזור אל מרכז הבמה. מזראטי A6GCS משנת 1954, מדגם שנבנה ביחידות בודדות ונחשב לאחד מסמלי תקופת המרוצים של שנות ה-50, תוצע למכירה פומבית במסגרת The Quail Auction של Broad Arrow Auctions במהלך שבוע הרכב במונטריי, עם הערכת מחיר מוקדמת של 2.4 עד 2.9 מיליון דולר.

מדובר בשלדה מספר 2078, היחידה ה-25 מתוך 52 רכבים שיוצרו מדגם A6GCS. המכונית נשמרה בתחילה בידי מזראטי עצמה ושימשה כמכונית מפעל בעונת המרוצים של 1954. מאחורי ההגה ישב לואיג'י מוסו, מנהגי המרוצים הבולטים של איטליה באותה תקופה, שהישגיו עם הדגם סייעו למזראטי לזכות באליפות איטליה בקטגוריית הספורט הבינלאומית.

המזראטי הנדירה ( צילום: Broad Arrow Auctions )

המזראטי הנדירה ( צילום: Broad Arrow Auctions )

ה-A6GCS נולדה כמכונת מרוץ טהורה: גוף אלומיניום נמוך ופתוח, קווים מעוגלים שתוכננו בידי פנטוצי, מרכב שנבנה בעבודת יד אצל Fiandri & Malagoli, שלדת צינורות פלדה, מנוע שישה צילינדרים טורי בנפח 2.0 ליטרים, שלושה קרבורטורי Weber ותיבת הילוכים ידנית בת ארבעה יחסי העברה. במונחים של התקופה, זו הייתה מכונית קטנה, חדה ומהירה מאוד, כזו שנבנתה לאולמות התצוגה המפורסמים כרב מופת לא פחות משהיא נבנתה למסלולי אירופה. שוטר שתועד כשהוא בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו | "לא שלטנו באירוע" משה בשן | 21:32 רשימת ההישגים שלה היא בדיוק החומר שממנו נבנות אגדות אספנות. במהלך 1954 נהג בה מוסו לניצחונות בקטגוריה בג'ירו דלה קלבריה, בסירקואיטו די סניגליה ובמרוץ RAC Tourist Trophy בצפון אירלנד. שנה לאחר מכן נמכרה המכונית לארגנטינה, שם המשיכה להתחרות וזכתה במקום שלישי כללי ובניצחון בקטגוריה במרוץ 1,000 הקילומטרים של בואנוס איירס. אחרי שנות המרוצים עברה המזראטי בין בעלים שונים בארגנטינה, שבהמשך נצבעה גם בשחור עם פסים לבנים. ב-1984 שבה לאיטליה, ובהמשך עברה שיקום והחלה קריירה שנייה בעולם מכוניות האספנות והאירועים ההיסטוריים. בשלושת העשורים האחרונים היא הופיעה באירועים כמו Mille Miglia Storica, Monterey Historics ו-Colorado Grand, וב-2014 זכתה בפרס Gran Turismo Trophy בקונקורס ד'אלגנס של פבל ביץ'.

פנים הרכב ( צילום: Broad Arrow Auctions )

המנוע המקורי ( צילום: Broad Arrow Auctions )

הפרט שמוסיף לעניין סביב המכירה הוא לא רק העיצוב או ייחוס המרוצים, אלא גם החבילה ההיסטורית שמגיעה עם המכונית. לפי פרטי המכירה, היא מלווה במנוע המקורי הנושא את החותמת 2078, לצד שני מנועים נוספים על סטנדים ותיעוד מחקרי של מומחי מזראטי מובילים שמעידים על מקוריותו של כל פרט.

זו אינה הפעם הראשונה שהמכונית מופיעה בזירת המכירות של מונטריי. ב-2019 היא הוצעה על ידי RM Sotheby's עם הערכת מחיר גבוהה יותר, 3.25 עד 3.75 מיליון דולר, אך לא נמכרה. הפעם ההערכה שמרנית יותר, והעיניים של אספני הרכב הקלאסי יהיו נשואות לשאלה האם שוק המכוניות האיטלקיות ההיסטוריות עדיין מוכן לשלם סכומי עתק עבור מכונת מרוץ עם היסטוריה אמיתית, ולא רק יופי נדיר.