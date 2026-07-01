מטוס 'אל על' ( צילום: דור פזואלו/FLASH90 )

שאלה הלכתית מיוחדת ויוצאת דופן התעוררה בימים האחרונים בחסידות קארלין סטולין, והובילה לפסק הלכה מפורט מהפוסק הגאון רבי דוד בריזל שליט"א, דיין בבית ההוראה 'יורה ומשפט'. השאלה עסקה במקרה של אברך המוגדר כעריק מהצבא, שזכה בהגרלה על כרטיס טיסה לציון רבי שלמה מקארלין זיע"א בלודמיר.

הפרס המרכזי בהגרלה הנוכחית היה כרטיס טיסה להשתטחות על קברו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א, לקראת יום ההילולא בכ"ב תמוז. ההגרלה נועדה לאפשר לאחד מהתורמים לנסוע בשליחות כל המקושרים, להתפלל ולהעתיר עבור כולם. אלא שבעקבות ההגרלה התעוררה שאלה מורכבת: מה הדין במקרה שהזוכה הוא אברך שבעקבות כך מוגדר במדינת ישראל כעריק, כך שאין לו אפשרות לטוס מישראל? האם הזכייה עוברת למישהו אחר, או שמא יש פתרון הלכתי אחר? הנהלת מרכז סטאלין קארלין פנתה עם השאלה אל הגרד"ב בריזל שליט"א, שנתבקש לפסוק בעניין זה. הגאון בריזל התייחס בפסק ההלכה המפורט לכל צדדי השאלה, תוך שהוא מבהיר את העקרונות ההלכתיים הרלוונטיים למקרה. התצפית בשבת והפריצה בליל שלישי; כלי הכסף של האדמו"ר נשדדו באופן מתוחכם חיים רוזנבוים | 18.06.26 "לטפל בבעיה": השוואה מקוממת של מפגיני הפלג למחבלי הנוחבה דוד קליין | 18.06.26 1 העיקרון ההלכתי: כללי ההגרלה נקבעים מראש בפתח הפסק הבהיר הגרד"ב בריזל עיקרון יסודי: "באופן כללי, כל הגרלה היא על דעת הכללים שקובעים המארגנים, אך בתנאי שהכללים נקבעו בטרם ההגרלה ולא לאחר ההגרלה". על כן, הדגיש הפוסק, יש לקבוע את הכללים כעת בטרם ההגרלה, כדי שיהיו ברורים לכל המשתתפים.

האדמו"ר מקרלין סטולין בשמחה ( צילום: שוקי לרר )

הגרד"ב בריזל הציע בפסקו הסדר מפורט למקרה זה. ראשית, הוא הבחין בין שני מצבים שונים: מצב שבו הזוכה יכול לטוס מבחינה חוקית אך בוחר שלא לנסוע מסיבות אישיות, לבין מצב שבו הזוכה אינו יכול לטוס מסיבות חוקיות.

במקרה הראשון, כאשר הזוכה יכול לטוס אך מחמת סיבות אישיות אינו נוסע, קבע הפוסק כי "יש לו אפשרות למסור את הזכייה לאחר שיסע בשליחות כולם". כלומר, הזכייה תועבר למישהו אחר שיוכל לממש אותה ולנסוע בשליחות כל התורמים.

הפתרון למקרה העריק: בחירה בין שתי אפשרויות

אולם במקרה השני, שבו הזוכה הוא אברך המוגדר כעריק ואינו יכול לטוס מבחינה חוקית, הציע הגרד"ב בריזל פתרון הלכתי מיוחד. לפי הפסק, "תהיה בידו האפשרות לבחור או לנסוע בשנים הבאות כשיתאפשר, או להמיר את ערך הזכיה בכסף באופן מיידי".

כלומר, הזוכה העריק יוכל לבחור בין שתי דרכים: האחת - לשמור על הזכייה ולממש אותה בשנים הבאות, כאשר מצבו החוקי יתאפשר והוא יוכל לטוס. השנייה - לקבל את השווי הכספי של כרטיס הטיסה באופן מיידי, במקום הכרטיס עצמו.

הגרד"ב בריזל הוסיף והבהיר כי בכל מקרה, "הנהלת המרכז תדאג ששליח אחר יתפלל ויעתיר בעד כל התורמים והמקושרים". כך תושג המטרה המקורית של ההגרלה - שאחד מהמקושרים יגיע לציון הקדוש ויתפלל בשליחות כולם, גם אם הזוכה המקורי אינו יכול לממש את הזכייה באופן מיידי.

הפסק ההלכתי המפורט, שנחתם בט"ז תמוז תשפ"ו, משקף את הגישה ההלכתית המאוזנת המנסה למצוא פתרון צודק לכל הצדדים. מחד גיסא, הוא שומר על זכותו של הזוכה שזכה בהגרלה כדין, ומאידך גיסא הוא מבטיח שמטרת ההגרלה - השליחות להתפלל בציון הקדוש - תתממש בפועל.