תופעה חמורה ומדאיגה התגלתה בימים האחרונים במרכז חב"ד העולמי, בית המדרש 770 שבשכונת קראון הייטס בברוקלין. לאחר תקופה של פעילות מיסיונרית מוגברת מחוץ לבניין, מתברר כי גורמים מיסיונריים עברו לשיטה חדשה ומסוכנת: הם מחדירים דפי תעמולה לתוך סידורי התפילה וספרי הקודש המונחים בבית המדרש.

על פי הדיווחים, הדפים שהתגלו בתוך הסידורים נכתבו בלשון הקודש ומנוסחים באופן שנראה ממבט ראשון תמים ולא מעורר חשד. כוונת המיסיונרים היא שמתפלל שפותח סידור ייחשף לתוכן המזיק מבלי להבחין מיד במהות האמיתית של הדברים. שיטה זו מנצלת את קדושת המקום ואת אמון המתפללים בספרים המונחים בבית המדרש, במטרה להחדיר מסרים זרים ללב הקהילה.

התופעה מתגלה על רקע שורה של אירועים פרובוקטיביים שהתרחשו באזור 770 בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים נכנסה קבוצת מיסיונרים העונדים סמלים נוצריים גלויים לאולם התפילה ב-770 וביקשה להניח תפילין, תוך שהם מצלמים ומתעדים את המתרחש. גורמים במקום הסבירו כי מטרת מעשים אלו היא ליצור חומר תיעודי המציג את אותם גורמים כקשורים ליהדות, על מנת להעניק לגיטימציה לאמונתם ולהשפיע על יהודים שאינם מודעים למהות הדברים.

בעקבות אותו אירוע, הבהיר מנהל 770, הרב יוסף יצחק קרץ, כי רבני השכונה הורו באופן ברור שאין להתיר לאנשים המציגים סמלים מיסיונרים גלויים להניח תפילין, ויש למנוע כל פעילות מסוג זה בתוך בית הכנסת. במקביל, הפעילות המיסיונרית מחוץ לבניין הפכה לתופעה קבועה, כאשר פעילים מציבים עמדות בסמוך למקום, קוראים מכתביהם, משמיעים מוזיקה ומשדרים את פעילותם בשידורים חיים ברשתות החברתיות במטרה ליצור פרובוקציות ולזכות בחשיפה.

לאחר גילוי הדפים שהוחדרו לסידורים, שלח הרב קרץ מכתב אזהרה דחוף למתפללים ולבחורי הישיבה. במכתבו ציין כי תעוזת המיסיונרים גדלה לאחרונה, והם החלו להניח דפים עם מסרים מיסיונריים בתוך סידורים וספרים. הרב קרא לכל מי שנתקל בחומר כזה שלא לקרוא בו כלל, אלא לקרוע אותו מיד ולהשליכו לפח האשפה, תוך ערנות מוגברת בכל פעם שפותחים ספר קודש בבית המדרש.