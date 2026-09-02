בני האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

שלושת בני האדמו"ר מויז'ניץ פרסמו היום (יום רביעי) מכתב נרגש אל כלל חסידי ואוהדי החסידות בארץ הקודש ובתפוצות. הקריאה יצאה לאור מצבו הרפואי של האדמו"ר בתקופה האחרונה, אשר מעורר דאגה בקרב רבבות חסידיו וכל בית ישראל המעתירים ברחבי תבל לרפואתו השלמה בקרוב.

מכתב בני האדמו"ר מויז'ניץ

על המכתב חתומים הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בני ברק; הרה"צ רבי יצחק ישעיהו הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. במכתבם קובעים הבנים יום מיוחד של "תפילה והתעוררות רבתי" שיתקיים ביום ראשון הקרוב, יום הסליחות הראשון. במסגרת היום המיוחד יתכנסו החסידים בכל עיר ועיר לאמירת כל ספר תהילים, ולצדו סדר לימוד תורה רצוף למשך שעתיים. הבנים קוראים לציבור להרבות בתחנונים לפני הקב"ה שישלח מהרה רפואה שלמה לאביהם מורם.