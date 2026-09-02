שלושת בני האדמו"ר מויז'ניץ פרסמו היום (יום רביעי) מכתב נרגש אל כלל חסידי ואוהדי החסידות בארץ הקודש ובתפוצות. הקריאה יצאה לאור מצבו הרפואי של האדמו"ר בתקופה האחרונה, אשר מעורר דאגה בקרב רבבות חסידיו וכל בית ישראל המעתירים ברחבי תבל לרפואתו השלמה בקרוב.
על המכתב חתומים הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בני ברק; הרה"צ רבי יצחק ישעיהו הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. במכתבם קובעים הבנים יום מיוחד של "תפילה והתעוררות רבתי" שיתקיים ביום ראשון הקרוב, יום הסליחות הראשון. במסגרת היום המיוחד יתכנסו החסידים בכל עיר ועיר לאמירת כל ספר תהילים, ולצדו סדר לימוד תורה רצוף למשך שעתיים. הבנים קוראים לציבור להרבות בתחנונים לפני הקב"ה שישלח מהרה רפואה שלמה לאביהם מורם.
לצד הדאגה, בחסידות שוררת התרגשות עצומה לקראת ימי הרחמים והסליחות. האדמו"ר צפוי להגיע להיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ בבני ברק במוצאי שבת הקרוב, בשעה 11:30 בלילה, לאמירת הסליחות הראשונות. בימים אלו מקבל הרבי קהל עם קודש במושב אורה, כאשר המוני חסידים עוברים לפניו להתברך לקראת השנה החדשה.
בשבוע הבא צפויים להגיע לארץ הקודש אלפי חסידים מכל קצווי תבל, כדי לחסות בצילו בימי ראש השנה ובימי חודש תשרי הקדוש.
כלל ישראל נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל. והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.
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