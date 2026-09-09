בשורה משמחת הגיעה אתמול (ג') מחצר בעלזא: האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ושב למעונו בקריית בעלזא, לאחר שהטיפול הרפואי שעבר הוכתר בהצלחה מרובה בסיעתא דשמיא.

כזכור, ביום ראשון האחרון אושפז האדמו"ר בבית החולים לאחר שלא חש בטוב בימים האחרונים. בשל האשפוז, נאלץ האדמו"ר להיעדר לראשונה ממעמד אמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים. במקומו עבר בנו יחידו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

בתוך כך, בחסידות נערכים לקראת חגי חודש תשרי הבעל"ט. כפי שפורסם באריכות, השנה צפוי האדמו"ר לקבוע מקום תפילתו מעל במה מוגבהת מיוחדת בסמוך לארון הקודש, עליה ישב האדמו"ר, זאת כדי שרבבות החסידים יוכלו לחזות בעבודת הקודש.

במקביל, הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הגדול של האדמו"ר, מסר השבוע לאלפי בחורי החסידות כי הם יתפללו במניין מיוחד בהיכל הטישים, כאשר האדמו"ר יתפלל עמם את תפילת שחרית, ולתפילת מוסף יחזור אל היכל ביהמ"ד הגדול שם יתפלל עם אלפי החסידים.

הציבור נקרא להמשיך להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים, בתוך שאר חולי עמו ישראל.