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העתירו בתפילות

האדמו"ר ממודז'יץ עבר צינתור בלבו

לאחר שאושפז בליל ראש השנה ועמד על כך לעבור לפני התיבה בתפילת מוסף, עבר הבוקר פרוצדורה בבית החולים. הציבור נקרא להעתיר לרפואתו השלמה

האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בטיש במוצאי ראש השנה (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א אושפז בליל ראש השנה לאחר שחש ברע בביתו. האדמו"ר ביקש שלא להתפנות לבית החולים שיבא, והועבר לבית החולים מעיני הישועה בבני ברק.

בבוקר יום החג, לאחר התייעצות ממושכת עם הרופאים שביקשו לקיים סדרת בדיקות דחופות, עמד האדמו"ר שליט"א על כך שיצעד כעשר דקות לבית המדרש כדי לשהות במחיצת חסידיו. במהלך התפילה ניגש כהרגלו ועבר לפני התיבה לתפילת מוסף, כמנהג אדמו"רי החסידות.

מיד עם צאת החג אושפז האדמו"ר שליט"א שוב בבית החולים, והבוקר עבר בהצלחה פרוצדורה של צינתור בליבו.

כלל ישראל בכל אתר ואתר נקראים להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר שליט"א בתוך שאר חולי ישראל.

האדמו"ר ממודז'יץמעיני הישועהראש השנהצינתור

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