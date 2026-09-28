נהגים בישראל עומדים בפני התייקרות כואבת נוספת במחירי הדלק: אם לא יחול שינוי בדקה התשעים, מחיר הדלק צפוי לזנוק בחדות בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות.

הגורם העיקרי להתייקרות הוא המתיחות הביטחונית במצר הורמוז, בעקבות המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, המטלטלת את שוק האנרגיה העולמי.

על פי הערכות ראשוניות במשק, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן במסלול שירות עצמי צפוי לעלות בכ-25 עד 40 אגורות.

ההתייקרות תביא את המחיר — העומד כיום על 7.75 שקלים לליטר — לחצות שוב את רף 8 השקלים לליטר.

עבור משפחה ממוצעת מדובר בהכבדה נוספת על הוצאות הבית ועל יוקר המחיה, שתתבטא בתוספת של כ-15 עד 20 שקלים בכל תדלוק של מיכל דלק מלא.

במערכת הכלכלית מצביעים על כך שמעבר למכה הישירה לנהגים, לזינוק במחירי האנרגיה תהיה גם השפעה רוחבית על מדד המחירים לצרכן.