נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לעוזריו כי בכוונתו לחדש את מערכת ההפצצות נגד איראן מיד לאחר בחירות האמצע שייערכו בחודש נובמבר הקרוב. זאת, על רקע סירובו לקבל את הצעת הפסקת האש שהציגה טהראן. כך עולה מדיווח המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל'.

בכירים בממשל האמריקאי מסרו כי הנשיא נמנע בשלב זה מפתיחה במערכה קרבית רחבת היקף, מחשש לדילדול מלאי התחמושת של הצבא האמריקאי. במקום זאת, הוא מעדיף לשלב בין מנופים דיפלומטיים, תקיפות ממוקדות וחיזוק הסנקציות הכלכליות.

טראמפ עצמו התייחס לנושא בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם, כשהדגיש כי שיקולים פוליטיים פנימיים אינם מכתיבים את מהלכיו בסוגיה זו. המטרה המרכזית, כך הבהיר, נותרת מניעת יכולת גרעינית מאיראן.

מנגד, משמרות המהפכה באיראן, המנהלים את המדינה מאז פרוץ הלחימה בחודש פברואר, הבהירו כי הם דוחים כל נוסחת פשרה חדשה וערוכים להמשך מלחמה ממושכת. הם דורשים לחזור למתווה הדומה להסכם המוקדם שגובש בחודש יוני, הכולל הקלות בסנקציות על נפט, גישה לכספים המוקפאים ושיתוף פעולה בניהול מצר הורמוז.

קיצונים קראו נאצה לכוחות החירום בבלי | 23.09.26

כפי שדווח, טראמפ דחה הצעת עסקה איראנית לפתיחת מצר הורמוז. הצעת הפשרה שהציגו הדיפלומטים האיראניים באמצעות מתווכים קטארים כללה תוכנית בת שבעה ימים, שבמסגרתה ייפתח המצר לתנועת ספינות ויתחדשו שיחות הגרעין. בתמורה, דרשה איראן שארה"ב תסיר את המצור הימי על נמליה, תפשיר נכסים מוקפאים ותבטל את הסנקציות על ייצוא הנפט.

למרות שהמצור גורם לנזקים כבדים לכלכלת איראן, בממשל האמריקאי מעריכים כי הלחץ הכלכלי ההדוק יביא בסופו של דבר את טהראן לקבל הסכם בתנאים המועדפים על וושינגטון ועל מדינות המפרץ.