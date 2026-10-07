תביעה פדרלית שהוגשה בארה"ב נגד רשת הקפה העולמית סטארבקס טוענת כי משקאות המשווקים כ"נטולי סוכר" מכילים למעשה כמויות ניכרות של סוכר – במקרים מסוימים בכמות הדומה לזו שבחטיף השוקולד קיט-קט.

התביעה הוגשה ביום שישי האחרון בשם שלושה צרכנים שרכשו משקאות חלבון המוגדרים כנטולי סוכר של הרשת במדינות קליפורניה, ניו יורק וושינגטון. משרד עורכי הדין Hagens Berman הוא שהגיש את ההליך בשמם.

במוקד התביעה עומדים מספר משקאות חלבון של סטארבקס, ביניהם לאטה חלבון חם וקר ומשקאות מאצ'ה חלבוניים בטעמי וניל וקרמל. לפי הנתונים שהוצגו בבית המשפט, המשקאות מכילים בין 13 ל-21 גרם סוכר למנה.

התובעים טוענים כי צרכן סביר לא היה מצפה למצוא כמות כזו של סוכר במוצר המוצג בפניו כ"נטול סוכר". בתביעה נטען כי הבעיה אינה היעדר מידע תזונתי, אלא השימוש עצמו בכינוי שלטענתם מטעה את הצרכנים.

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"אין אדם סביר שהיה מצפה שמוצר שעליו מופיע הכיתוב 'נטול סוכר' יכיל כמות כזו של סוכר", נכתב בתביעה.

סטארבקס דוחה את הטענות. החברה מסרה כי לא הוסיפה סוכר למשקאות וכי המתיקות והטעם נובעים, בין השאר, מסירופ נטול סוכר המשמש בהכנת המשקאות.

לדברי החברה, מקור הסוכר הנמדד במשקאות הוא החלב המועשר בחלבון שבו היא משתמשת להכנתם. בסטארבקס הדגישו כי החברה מפרסמת את המידע התזונתי ואת כמות הסוכר במשקאות, לצד אפשרויות ההתאמה וההרכב שלהם, באתר החברה, באפליקציה, בתפריטים ובחומרי השיווק.

"אנחנו מספקים באופן עקבי וברור מידע על משקאות החלבון שלנו, האפשרויות נטולות הסוכר, אפשרויות ההתאמה והערכים התזונתיים שלהם במגוון ערוצים, כולל הודעות החברה, התפריטים, חומרי השיווק, אתר Starbucks.com והאפליקציה של סטארבקס", מסרה החברה. עוד נמסר כי היא מתכוונת להגן על עצמה בנחישות בהליך המשפטי.

עורך הדין סטיב ברמן, ממייסדי ושותף מנהל במשרד Hagens Berman, אמר כי צרכנים נמנעים מסוכר מסיבות שונות, ובהן שיקולי בריאות, סוכרת ואיזון רמות הסוכר בדם.

"עבור רבים מהצרכנים, הצגה שגויה באופן כה משמעותי של המוצר היא עניין רציני", אמר ברמן לסוכנות הידיעות AP.

הטענה כלפי סטארבקס מתמקדת אפוא בפער שבין המונח "נטול סוכר" לבין העובדה שהמשקאות מכילים סוכר באופן טבעי כתוצאה מהרכיבים שבהם נעשה שימוש. באתר החברה המשקאות הוצגו כ"נטולי סוכר", אך במקביל צוין בהם מספר גרמי הסוכר וכן העובדה שהם מיוצרים ללא תוספת סוכר.

התובעים מבקשים מבית המשפט לפסוק פיצויים עבור צרכנים בארצות הברית שרכשו את המשקאות. בנוסף, הם מבקשים להורות לסטארבקס להפסיק להשתמש בכיתוב "נטול סוכר" על מוצרים המכילים סוכר.