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טראמפ: איראן קשורה לניסיון הפיגוע בטיסה

נשיא ארה"ב חזר על טענתו בדבר מעורבות איראנית בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, וחשף כי איום איראני ספציפי הוביל לפינוי המפציצים מבריטניה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב חזר והצהיר בשיחה עם כתבים כי לדעתו מעורבת בניסיון הפיגוע שהתרחש בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר.

"אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", אמר הנשיא, אף שעד כה לא הוכח בחקירה קשר בין הטייס העומאני שניסה להפיל את המטוס לבין המשטר האיראני.

טראמפ גם חשף כי איום ספציפי הקשור לאיראן היה הגורם לפינוי המהיר של מפציצי ה-B-2 מבריטניה.

לפי דיווח שפורסם ב"ניו יורק טיימס", הפינוי בוצע במהירות יוצאת דופן במהלך סוף השבוע האחרון. הדחיפות הייתה כה רבה, עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו לארצות הברית בעוד מטוסי התדלוק האווירי שהוזעקו לסייע להם עדיין היו בשלבי היערכות.

דונלד טראמפאיראןארה"בבריטניהבבליפיגוע פליי דובאי

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