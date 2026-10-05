נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר והצהיר בשיחה עם כתבים כי לדעתו איראן מעורבת בניסיון הפיגוע שהתרחש בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר.

"אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", אמר הנשיא, אף שעד כה לא הוכח בחקירה קשר בין הטייס העומאני שניסה להפיל את המטוס לבין המשטר האיראני.

טראמפ גם חשף כי איום ספציפי הקשור לאיראן היה הגורם לפינוי המהיר של מפציצי ה-B-2 מבריטניה.

לפי דיווח שפורסם ב"ניו יורק טיימס", הפינוי בוצע במהירות יוצאת דופן במהלך סוף השבוע האחרון. הדחיפות הייתה כה רבה, עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו לארצות הברית בעוד מטוסי התדלוק האווירי שהוזעקו לסייע להם עדיין היו בשלבי היערכות.