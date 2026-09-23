איראן מגיבה לטראמפ: "מוכנים לתבוסה גדולה יותר"

סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מסר הלילה כי ארצות הברית קיימה שיחות עקיפות עם המשלחת האיראנית בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. השיחות התנהלו באמצעות מתווכים שעברו בין שני הצדדים במשך היום.

"היום, בשולי העצרת הכללית של האומות המאוחדות, ניהלנו שיחות ארוכות עם המשלחת האיראנית באמצעות המתווכים, שעברו בין שני הצדדים לאורך היום", כך מסר וויטקוף. לדבריו, "הם השלימו בהצלחה סבב דיונים שאנו מקווים שיוכח כבונה ומבטיח. המתווכים ימשיכו בעבודתם".

העדכון מגיע על רקע מתיחות חריפה בין וושינגטון לטהראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם בעצרת הכללית של האו"ם והציב אולטימטום: "יש לי החלטה גדולה לקבל: לעשות עסקה עם איראן, או להשמיד את הרפובליקה האיראנית". טראמפ טען כי צבא ארצות הברית השמיד את תוכנית הגרעין האיראנית ביוני 2025, אך האשים את איראן בהמשך בניית טילים ארוכי טווח.

בתגובה, מקור איראני בכיר התייחס לנאומו של הנשיא טראמפ ואמר לתקשורת באיראן: "ארה"ב לא הציבה קווים אדומים באזור, ואיראן מוכנה לכל תרחיש אפשרי. במקרה של מלחמה חדשה, איראן אינה חוששת מהסלמה ומוכנה להנחית על האויב תבוסה גדולה יותר מזו שבמלחמה הקודמת".

המטה הכללי של הכוחות האיראניים הגיב באופן רשמי לנאום טראמפ: "איומי טראמפ מעידים על ייאושם. הרטוריקה הזו משקפת את המבוי הסתום האסטרטגי שבו ניצבת ארה"ב, נוכח התוקפנות שלה כלפי האומה האיראנית. בהתחשב בשחיקה בתוך הצבא האמריקני, החזרה על טענות ואיומים חסרי בסיס אינה מעידה על עוצמה, אלא על ייאוש אסטרטגי".

השיחות העקיפות מתקיימות בעת שכ-130 מנהיגי עולם מתכנסים בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארצות הברית פתוחה לשיחות עם איראן במסגרת הכינוס. "אנחנו פתוחים לזה. אני לא חושב ששום דבר מתוכנן בנקודה זו, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי", אמר רוביו.

במקביל, בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי איראן העבירה ב-16 בספטמבר הצעה רשמית לוושינגטון באמצעות גורמים מתווכים. ההצעה כוללת התחייבות לפתוח את מצר הורמוז תוך שבעה ימים בלבד - בתנאי שוושינגטון תסיר את הלחץ הצבאי באזור. הבכיר האיראני חשף כי המשלחת האיראנית, ששוהה בימים אלו בניו יורק, הוסמכה במלואה לחדש את המהלכים הדיפלומטיים מול הממשל האמריקאי.