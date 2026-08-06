ברוך דיין האמת: בבני ברק הלכה לעולמה בשיבה טובה מרת אסתר דינה פלינטנשטיין ע"ה, אוד מוצל מאש השואה האיומה, שזכתה להעמיד דורות של צאצאים ישרים ומבורכים. המנוחה ע"ה הייתה בת 102 שנים בפטירתה.

האירוע הקשה התרחש כאשר המנוחה ע"ה חשה ברע והתמוטטה בביתה ברחוב בן זכאי בבני ברק בעקבות דום לב. כוחות החירום שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות ופינו אותה במצב קשה לבית החולים, אך למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

מפולין לארץ הקודש

המנוחה ע"ה נולדה בפולין לאביה הרה"ח רבי יעקב ראובן הי"ד. לאחר שנות הזעם והאימה בשואה הנוראה, עלתה לארץ הקודש ובנתה את ביתה כשאילן רב פארות. בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרה"ח רבי נפתלי פלינטנשטיין זצ"ל, מזקני וחשובי חסידי קופיטשניץ.

מכריה ומודעיה מספרים על אשה דגולה, יראת ה' בכל רמ"ח איבריה, גומלת חסדים בגופה ובממונה. המנוחה ע"ה התאפיינה בצניעות ובאצילות נפש וגידלה את צאצאיה לתורה וליראת שמיים, כשהיא משמשת מופת לדורות הבאים.

פרטי ההלוויה וימי השבעה

מסע ההלוויה יוצא הבוקר (יום חמישי, כ"ג מנחם-אב תשפ"ו) בשעה 10:00 מביתה ברחוב בן זכאי 47 בבני ברק. בשעה 13:00 יימשך המסע מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר הזיתים, שם תיטמן למנוחת עולמים לצד בעלה זצ"ל.

בני המשפחה – משפחות פלינטנשטיין, בריל, מושקוביץ וצאצאים רבים – יושבים שבעה בבית המנוחה ע"ה ברחוב בן זכאי 47, בני ברק. זמני ניחום אבלים בבני ברק: בין השעות 10:00–13:00, ובין 17:00–22:00.

בנה, הרב יעקב ישראל שליט"א, ישב ביום שישי משעה 14:00 ובמוצאי שבת עד 24:00 בביתו ברחוב אמרי בינה 24, ירושלים.

תנצב"ה.