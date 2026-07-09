יצאה נשמתו בטהרה: הלם בגור - בעל הקורא הוותיק נפטר בפתע פתאום

הלם בחסידות גור: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו בפתאומיות של הרב יהודה אריה טאוב ז"ל, דמות מוכרת בקרב אלפי חסידי גור, אשר שימש במשך שנים רבות כבעל הקורא הקבוע בבית המדרש המרכזי של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים.
ל'בבלי' נודע כי המנוח התמוטט באופן פתאומי באמצע שיעור תורה שמסר. כוחות ההצלה והרפואה שהוזעקו למקום פתחו מיד בפעולות החייאה ממושכות ומתקדמות, תוך מאבק עיקש על חייו, אך למרבה הכאב והצער, נגזרה הגזירה ורופאים נאלצו לקבוע את פטירתו.
המנוח זצ"ל היה מוכר לכלל החסידים בזכות קולו הייחודי, דקדוקו המופלא ויראת השמיים הטהורה שליוותה את קריאתו בתורה בצל האדמו"ר מגור.
על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'בבלי'.
ת.נ.צ.ב.ה.
0 תגובות