יצאה נשמתו בטהרה: הלם בגור - בעל הקורא הוותיק נפטר בפתע פתאום

נר נשמה

הלם בחסידות גור: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו בפתאומיות של הרב יהודה אריה טאוב ז"ל, דמות מוכרת בקרב אלפי חסידי גור, אשר שימש במשך שנים רבות כבעל הקורא הקבוע בבית המדרש המרכזי של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים.