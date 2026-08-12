ברוך דיין האמת: אבל כבד פקד את עולם החזנות והפיוט הספרדי עם הסתלקותו הפתאומית של החזן והפייטן הרב מאיר עבוד זצ"ל, שהיה ידוע כ'נעים זמירות ישראל' ושימש במשך עשרות שנים כבעל תפילה וקורא בתורה בקרב קהילות ספרדיות. המנוח זצ"ל הלך לעולמו בגיל 75.

אתמול בשעות אחר הצהריים, סמוך לשעה 18:00, חש המנוח ברע בביתו ויצא לכיוון קופת החולים. כשהגיע ללובי הבניין הצליח להתקשר לכוחות ההצלה ולהודיע על מצבו, אך תוך רגעים ספורים קרס במקום ואיבד הכרה.

פראמדיקים שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו בדחיפות לבית החולים, אך למרבה הצער נקבע שם מותו והוא השיב את נשמתו ליוצרה, למגינת לב בני משפחתו והמוני מכריו. בשבועיים האחרונים אושפז בבית החולים לאחר שלא חש בטוב.

שומר נאמן של מסורת חלאב

המנוח זצ"ל גדל בתל אביב, וכבר מילדותו בלט במידותיו הטובות ובקולו הערב והזך. עם השנים התפרסם בעולם החזנות והקריאה בתורה, כשהוא מקפיד בדקדקנות על שימור המנגינות המסורתיות של הקהילה הספרדית ועל נוסח יהדות חלאב האותנטי.

קריאתו בתורה זכתה לשם רב והתאפיינה בדיוק מופלג, ברהיטות ובהקפדה מיוחדת על התאמת המקאמים והניגונים לכל אירוע בפרשה - החל ממכירת יוסף, דרך מעשה העגל וקורח, ועד למתן תורה.

במשך כשלושים שנה שימש כחזן קבוע וכקורא בתורה בבית הכנסת "נר יוסף", במניין השעה 6:30 המפורסם (המכונה 'מניין אהרונוב'), שם הרנין את לבבות המתפללים בשבתות, במועדים ובימים הנוראים.

בשנת תשס"ה הוציא את אלבומו הידוע "שירת המועדים", לצד אלבומים נוספים של שירי חג ופיוטים, שהפיצו את שירת יהדות חלאב והמורשת הירושלמית לבתי יהודים רבים.

לצד עבודתו במשך שנים כרואה חשבון במאפיות 'אנג'ל' בקרית משה, היה הרב מאיר עבוד זצ"ל דבוק בלימוד התורה בכל עת. בדרכיו ובנסיעותיו הרבות הקפיד לנצל כל רגע פנוי לקריאה בספרי קודש ובעלוני תורה. אישיותו הקרינה שמחת חיים, הומור ולב טוב נדיר.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך: שלושה בנים - הרב אליהו, הרב פנחס והרב ישי, וחתנים אברכים תלמידי חכמים.

החזן יחיאל נהרי ספד לו ואמר: "כשהייתי רואה את רבי מאיר ע"ה מתפלל כחזן, הרגשתי את יראת השמים הטהורה שלו, דבר שקשה למצוא. היה מקטין את עצמו, שפל רוח, צנוע ועניו שאינו מחזיק טובה לעצמו. צדיק אמיתי, אהוב למעלה ואהוב למטה".

אמש בחצות הלילה (ליל רביעי) ליוו המונים את המנוח זצ"ל בהלוויה מכובדת אל הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.

תנצב"ה.