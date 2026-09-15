הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, פרסמה להערות הציבור הודעה על כוונת חיוב מוסכמת נגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ (קוקה קולה ישראל). במסגרת ההסכמות, תשלם החברה עיצום כספי בסך כ-1.56 מיליון שקל בגין הפרות של חוק המזון, הנוגעות להמלצות מחיר לצרכן ברשתות השיווק.

סכום זה מתווסף לקנס עתק של כ-18 מיליון שקל ששילמה החברה מוקדם יותר השנה, בגין שורת הפרות אחרות שכללו התערבות במחיר לצרכן של מוצרי מחלבת טרה, פגיעה בשטחי תצוגה של מתחרים ברשתות והעברת תשלומים אסורים לקמעונאים.

לפי רשות התחרות, המהלך הנוכחי מתמקד במספר מקרים בודדים בשנים 2021–2022, שבהם התערבה החברה או המליצה לקמעונאים גדולים על המחיר לצרכן של משקאות קלים מתוצרתה. סעיף 7(א)(3)(א) לחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם אוסר באופן מפורש על "ספק גדול" להכתיב, להמליץ או להתערב בכל צורה במחיר הסופי שמשלם הצרכן ברשתות.

מנגנון ההפחתה: מ-26 מיליון ל-1.5 מיליון

תקרת העיצום המרבי הקבועה בחוק לכל הפרה בודדת עומדת על כ-26 מיליון שקל. ברשות התחרות פירטו את מנגנון ההפחתה והשיקולים שהובילו לסכום הסופי: עיצום הבסיס נקבע על כ-2.6 מיליון שקל בלבד, מאחר שהאכיפה בוצעה במסגרת חוק המזון ומבלי שהרשות טענה לפגיעה מוכחת בתחרות.

בניגוד למקרים ראשוניים, לחברה לא ניתנה הקלה על בסיס "ראשית אכיפה", מאחר שחוק המזון כבר נאכף בעבר. כמו כן, החברה לא קיבלה הקלה בשלב בחינת התנהגות המפר, כיוון שלא דיווחה מיוזמתה על ביצוע ההפרות.

לזכות החברה נזקפה העובדה כי בעת ביצוע המעשים לא היו לחובתה הפרות קודמות של חוק המזון - הפרות משבט–אדר השנה הוחרגו בהסכמה ולא נספרו כעבר מפר. הפחתה של 15% ניתנה בגין היעדר הפרות קודמות. במקביל, בוצעה התאמה כלפי מעלה בשל היקף המכירות החריג של החברה.

החברה שיתפה פעולה, ויתרה על זכות השימוע והטיעון, והסכימה לקבל את ההודעה כדרישת תשלום מיידית - מה שהוביל להפחתה נוספת של 5% בגין יעילות ההליך וחיסכון במשאבים. כך הועמד הקנס על 1,560,551 שקל.

ההסדר אינו כולל הודאה מצד החברה המרכזית, נושאי המשרה או עובדיה בביצוע ההפרות. במקביל, רשות התחרות התחייבה כי עם תשלום הקנס לא יינקטו צעדי אכיפה נוספים, כולל הליכים אישיים נגד בכירי החברה.

חלק מחקירה רוחבית

הקנס הנוכחי נולד מתוך בדיקה שהוחרגה בחודשים פברואר–מרץ השנה, אז שילמה החברה המרכזית כ-18 מיליון שקל על שורת הפרות אחרות. בזמנו החריגה הממונה את תחום המשקאות הקלים כדי לבחון האם מדובר גם בהפרת ההוראות המיוחדות שניתנו לחברה כבעלת מונופול משנת 1998. לאחר שהבדיקה שללה חשד זה, סווגו המקרים כהפרת חוק המזון בלבד ונסגרו במתווה הנוכחי.

ההליך מול קוקה קולה הוא חלק מחקירה רוחבית שפתחה רשות התחרות בשנת 2022 לבדיקת היחסים המסחריים בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאים. עד כה הניבה הבדיקה עיצומים מוסכמים בהיקף של יותר מ-150 מיליון שקל מול שורת ספקים. בימים אלה מרחיבה הרשות את הבדיקה ובוחנת באופן ישיר גם את התנהלות רשתות השיווק הגדולות עצמן.

הודעת החיוב פורסמה להערות הציבור, שיוכל להגיש את עמדתו לממונה על התחרות עד ל-ג' בחשוון ה'תשפ"ז (14 באוקטובר 2026), בטרם ייכנס ההסכם לתוקף סופי.