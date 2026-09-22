בבלי
עלייה חדה בשווקים

הביטקוין חצה את רף 85 אלף הדולר – מה עומד מאחורי הזינוק?

המטבע הדיגיטלי זינק ב-4.3% ביממה האחרונה בעקבות הזרמת כספים לקרנות סל ועלייה בביקוש מצד משקיעים מוסדיים גדולים

ביטקוין, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

המטבע הדיגיטלי ביטקוין רשם עלייה של כ-4.3% במהלך היממה האחרונה, וחצה את רף 85 אלף הדולר. נכון להיום, המטבע נסחר סביב 85,700 דולר, לאחר התחזקות משמעותית בימים האחרונים.

אחד הגורמים המרכזיים לעלייה הוא הזרמת כספים נרחבת לקרנות סל (ETF) העוקבות אחר הביטקוין. קרנות אלו מאפשרות למשקיעים להיחשף למטבע הדיגיטלי דרך שוק ההשקעות המסורתי, מבלי לרכוש את המטבע באופן ישיר.

במקביל, משקיעים מוסדיים – גופים פיננסיים גדולים – הגדילו את הביקוש לביטקוין. האווירה בשווקים השתפרה, והמשקיעים גילו נכונות גבוהה יותר לקחת סיכונים.

העלייה החדה גרמה גם לסגירה כפויה של פוזיציות של סוחרים שהימרו על ירידה במחיר הביטקוין. על פי הנתונים, כ-648 מיליון דולר בפוזיציות כאלה נמחקו, מה שהוסיף לחץ נוסף כלפי מעלה על המחיר.

הביטקוין כבר עלה בכ-10% בשבוע האחרון וב-44% ברבעון הנוכחי. עם זאת, אנליסטים מציינים כי התנודתיות נותרה גבוהה, וכי ירידות חדות עלולות להתרחש אם הביקוש החדש לא ימשיך בקצב הנוכחי.

לפי אנליסטים, אזור 82 אלף הדולר משמש כעת כרמת תמיכה חשובה, בעוד שרמת 89,500 דולר נחשבת לאזור התנגדות – כלומר, מחיר שבו יהיה קשה יותר למטבע להמשיך ולעלות.

כלכלההשקעותביטקויןמטבעות דיגיטליים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר