המטבע הדיגיטלי ביטקוין רשם עלייה של כ-4.3% במהלך היממה האחרונה, וחצה את רף 85 אלף הדולר. נכון להיום, המטבע נסחר סביב 85,700 דולר, לאחר התחזקות משמעותית בימים האחרונים.

אחד הגורמים המרכזיים לעלייה הוא הזרמת כספים נרחבת לקרנות סל (ETF) העוקבות אחר הביטקוין. קרנות אלו מאפשרות למשקיעים להיחשף למטבע הדיגיטלי דרך שוק ההשקעות המסורתי, מבלי לרכוש את המטבע באופן ישיר.

במקביל, משקיעים מוסדיים – גופים פיננסיים גדולים – הגדילו את הביקוש לביטקוין. האווירה בשווקים השתפרה, והמשקיעים גילו נכונות גבוהה יותר לקחת סיכונים.

העלייה החדה גרמה גם לסגירה כפויה של פוזיציות של סוחרים שהימרו על ירידה במחיר הביטקוין. על פי הנתונים, כ-648 מיליון דולר בפוזיציות כאלה נמחקו, מה שהוסיף לחץ נוסף כלפי מעלה על המחיר.

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הביטקוין כבר עלה בכ-10% בשבוע האחרון וב-44% ברבעון הנוכחי. עם זאת, אנליסטים מציינים כי התנודתיות נותרה גבוהה, וכי ירידות חדות עלולות להתרחש אם הביקוש החדש לא ימשיך בקצב הנוכחי.

לפי אנליסטים, אזור 82 אלף הדולר משמש כעת כרמת תמיכה חשובה, בעוד שרמת 89,500 דולר נחשבת לאזור התנגדות – כלומר, מחיר שבו יהיה קשה יותר למטבע להמשיך ולעלות.