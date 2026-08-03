בעוד אלפי מטיילים נוהרים בימי בין הזמנים אל חופי הכינרת, נרשמות באזור האגם הטמפרטורות הגבוהות ביותר מתחילת הקיץ - מעל 45 מעלות צלזיוס. אולם מאחורי הנוף הציורי מסתתרת תמונת מצב מדאיגה.

הבוקר (יום ב') נמדד מפלס הכינרת בגובה של 213.015- מטרים מתחת לפני הים התיכון. המשמעות: נותרו רק 15 סנטימטרים עד לגובה שהוגדר בעבר כ"קו האדום התחתון". הגעת מפלס הכינרת לרמה של 213- מטרים מהווה אות אזהרה משמעותי למצבו של האגם.

איגוד ערים כינרת פנה אל הנופשים המגיעים לרחוץ באגם בקריאה להקפיד על שתייה מרובה, להימנע משהייה ממושכת בשמש, ולהרחיק מיכלי גז לבישול מחשיפה ישירה לקרני השמש - זאת בשל החשש שיתלקחו עקב החום הכבד.

בעבר נקבע מפלס של 212- מטרים כקו האדום התחתון הרשמי. קו זה התבסס בעיקר על מגבלות הנדסיות של משאבות חברת "מקורות" באתר ספיר. מתחת לגובה זה, היעילות התפעולית של המשאבות נפגעת באופן משמעutí וקיים חשש ליציבות המערכת כולה.

בעקבות שנות בצורת קשות ברציפות בסוף שנות ה-80, המפלס ירד והתקרב למפלס 212- מטרים. כדי להמשיך ולספק מים לצרכים ביתיים וחקלאיים מבלי להפסיק את השאיבה, הוחלט להוריד את הקו האדום התחתון ל-213- מטרים. בסוף קיץ תשס"א (2001) הגיע המפלס לשפל היסטורי של 214.87- מטרים - כלומר 1.87 מטר מתחת לקו האדום התחתון.

אז הוגדר גם קו נוסף - הקו השחור (214- מטרים). מדובר בגובה מפלס שמעבר לו נאסרת השאיבה באופן מוחלט, מחשש לנזקים אקולוגיים חמורים לאגם ולפגיעה קשה בענף התיירות.