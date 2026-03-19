פצצות מצרר איראניות גבו 3 קורבנות בשבוע • ההיערכות הישראלית

זירת נפילה במרכז הארץ ( צילום: מד"א )

שלושה אזרחים נספו בשבוע האחרון מפגיעות ישירות של פצצות מצרר איראניות - נשק חדש שהחל להופיע במערכה הנוכחית ומציב אתגר מורכב למערכות ההגנה הישראליות. הקורבנות: זוג בשנות ה-70 לחייהם שנהרגו מפגיעה ישירה בביתם ברמת גן, ושלוש נשים שנספו באזור חברון מפגיעת טיל מתפצל נוסף.

פצצת המצרר - טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל - מהווה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות האיראניות. בניגוד לטילים רגילים, הנשק מתפצל באוויר למספר רב של ראשי נפץ קטנים יותר, המתפזרים על שטח רחב ומקשים על מערכות היירוט. בימים האחרונים נרשמו לפחות שלוש תקיפות כאלה - במרכז הארץ, בדרום ובאזור יהודה.

זירת נפילה בגוש דן ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

בני הזוג בשנות ה-70, תושבי רמת גן, נפצעו אנוש מפגיעה ישירה בביתם במהלך מטח טילים שנורה מאיראן. צוותי מד"א שהגיעו לזירה ניסו להחיות אותם, אך נאלצו לקבוע את מותם. מפקד מחוז תל אביב במשטרה הבהיר כי בני הזוג כנראה לא הספיקו להגיע לממ"ד שבדירתם לפני הפגיעה. הטיל המתפצל פגע בו-זמנית במספר מוקדים: רמת גן, פתח תקווה, בני ברק וראש העין. בכל אחת מהזירות נגרם נזק כבד למבנים ולרכבים, ונרשמו מספר פצועים נוספים. כוחות כיבוי והצלה פעלו במקביל בכל הזירות, כשבחלקן התפתחו שריפות שדרשו שליטה מיידית.

ראש עיריית רמת גן בזירת נפילה ( צילום: דוברות עיריית רמת גן )

פגיעה בדרום: הרס בלכיש ונפגעים ליד חברון

בתקיפה נוספת שהתרחשה הערב (רביעי), שוגר טיל מצרר לכיוון דרום הארץ. הטיל גרם לנזק רב לבית במושב בלכיש, כאשר המשפחה שהתגוררה בו הצליחה להתפנות לממ"ד ובכך ניצלה. בתיעוד מהמקום נראה הרס נרחב - קירות שבורים ונזק מבני משמעתי.

במקביל, הפלסטינים דיווחו על לפחות שלוש נשים שנהרגו בבית עווא, דרומית לחברון, בעקבות פגיעה מאותו טיל מתפצל. במקום נרשם גם מספר רב של פצועים. האזעקות הופעלו באזורי צפון הנגב, יהודה ועוטף עזה, כולל בשדרות, נתיבות, קריית ארבע ובמועצות האזוריות.

זירת נפילה במרכז הארץ ( צילום: דוברות מד"א )

ההיערכות הישראלית: מ-2,500 ק"מ ועד למרחבים המוגנים

מערכת הביטחון פועלת בדריכות מוגברת מול האיום החדש. גורמים בכירים שוחחו עם כיכר השבת וחשפו כי מערכות ההתרעה המוקדמת פועלות ממרחק של כ-2,500 ק"מ, ומאפשרות זיהוי שיגורים כבר בשלב מוקדם.

במקביל, מפקדת אלון של פיקוד העורף נרתמה למבצע לוגיסטי חסר תקדים - סיוע בשינוע אזרחים המבקשים לצאת מישראל לכיוון ארה"ב ואירופה. הפעילות מתבצעת בשיתוף משרד התחבורה ומהווה חלק מההיערכות הרחבה של המערכת האזרחית.

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

אירוע מביש: כתבת כאן 11 הפיצה שקר על חרדים

בצל האירועים הקשים, נרשם גם מקרה מביש של עלילת דם נגד החרדים. כתבת כאן 11 פרסמה סרטון של צעיר המשחק בפצצת מצרר וכתבה: "בינתיים אי שם בבני ברק משחקים בנפל של פצצונת. בסוף הם באמת ימותו ולא יתגייסו".

המשטרה חשפה את האמת: מדובר בתושב טירה שאסף את פצצת המצרר ברמת גן ונמלט ברכבו. השוטרים הצליחו להתחקות אחר מספר הרכב, עיכבו את החשוד וחבלני המשטרה טיפלו בפצצה. למרות זאת, הכתבת לא מחקה את הפרסום המשקר.

המערכה מול איראן צפויה להימשך בעצימות גבוהה גם בימים הקרובים, כאשר מערכת הביטחון ממשיכה לפעול בכל החזיתות - הן הצבאית והן האזרחית - להגנה על אזרחי ישראל מול האיום המתפתח.