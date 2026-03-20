בבלי
התעמולן מת

דובר משמרות המהפכה לעג לישראל וארה"ב - וחוסל בתקיפה משותפת

לפי דיווחים באיראן ואישור גורם ביטחוני בישראל, עלי מוחמד נאיני וסגנו נהרגו בתקיפה משותפת | רק לאחרונה איים: “הכוחות מוכנים למלחמה ממושכת” (חדשות)

(צילום: מסך, מתוך התקשורת האיראנית)

שאגת הארי: דובר משמרות המהפכה האיראניים, עלי מוחמד נאיני, חוסל בתקיפה משותפת של ארה"ב וישראל – כך דווח הבוקר בתקשורת הממלכתית ב. גורם ביטחוני בישראל אישר כי נאיני אכן נהרג בתקיפה.

לפי הדיווחים, יחד עמו חוסל גם סגנו, במסגרת תקיפה שבוצעה בשעות האחרונות כחלק מהמערכה המתמשכת מול איראן.

נאיני נחשב לאחד הקולות הבולטים של המשטר בתקופה האחרונה, והרבה להתבטא באיומים כלפי ישראל וארצות הברית. ביום פרוץ המלחמה הצהיר כי איראן “מוכנה לכל התרחישים”, ובהמשך אף הדגיש כי הכוחות האיראניים ערוכים ל”מלחמה ארוכה”.

רק בימים האחרונים שב ואיים כי איראן טרם מיצתה את יכולותיה, וטען כי “רבים מהטילים שייצרנו עדיין לא נוצלו”, תוך קריאה מאתגרת לארצות הברית להגביר את נוכחותה הצבאית במפרץ.

בנוסף, בראיונות לתקשורת האיראנית, תקף נאיני את המודיעין האמריקאי וטען כי הערכותיו קרסו, וכי המערב נכשל בהבנת היציבות הפנימית של המשטר.

חיסולו מצטרף לשורת פגיעות בבכירי המערכת הביטחונית באיראן בימים האחרונים, במסגרת ניסיון לפגוע בשרשרת הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה.

(צילום: דובר צה"ל)

בהמשך הודיע דובר צה"ל רשמית כי חיל האוויר בהכוונת אמ״ן תקף במהלך הלילה וחיסל את עלי מחמד נאא’יני, דובר וראש מערך יחסי הציבור של משמרות המהפכה.

לאורך השנים, נאא’יני מילא מספר תפקידים בעולמות התעמולה והדוברות, ובשנתיים האחרונות שימש כמפיץ התעמולה הראשי של משמרות המהפכה תחת משטר הטרור האיראני. במסגרת תפקידו, הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון לשלוחיו בכל המזרח התיכון, במטרה להשפיע ולקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל מהזירות השונות.

חיסולו של נאא'יני מצטרף לשורת חיסולים של עשרות בכירי המשטר שחוסלו לאורך המבצע.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד מנהיגי ומפקדי משטר הטרור האיראני.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר