בעוד מדינת ישראל ממשיכה בגל התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני, מתברר כי ארצות הברית נערכת לשלבהבא במלחמה.

על פי דיווח של 'הוושינגטון פוסט' הלילה, הפנטגון נערך לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים בשטח איראן - זאת על אף שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם אישר את התוכניות המבצעיות.

הדיווח מגיע על רקע הגעתם של אלפי חיילים אמריקנים למזרח התיכון בימים האחרונים. גורמים ביטחוניים בכירים בארה"ב אישרו ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אתמול לאזור במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי".

על פי הדיווחים, כל מבצע קרקעי פוטנציאלי יהיה מצומצם יותר מפלישה בקנה מידה מלא. גורמים רשמיים בפנטגון מסרו לעיתון כי במבצע עשויים להשתתף כוחות מיוחדים לצד כוחות חיל רגלים מן השורה, אך לא מדובר בפעולה צבאית רחבת היקף כמו הפלישה לעיראק או לאפגניסטן.

במקביל, גם בריטניה מצטרפת להיערכות הימית. על פי דיווח ב'טיימס' הבריטי, לונדון תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע בפתיחת מצר הורמוז. ההיערכות הבריטית מצטרפת למאמצים האמריקניים להבטיח את חופש השיט בנתיבים הימיים החיוניים.