הסלמה נוספת

איראן דחתה את ההצעה להפסקת אש; תקיפות באי הנפט - והאיומים מחריפים

טהרן דורשת את הפסקת התקיפות, ערבויות ופיצויים - ומאיימת בשיבוש אספקת הנפט והגז | במקביל דווח על פיצוצים באי הנפט חארג ותקיפות נוספות ברחבי המדינה (חדשות)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

מקורות איראניים בכירים מסרו לסוכנות רויטרס כי דחתה את ההצעה להפסקת אש זמנית מול ארצות הברית, והציבה שורת תנאים מוקדמים לכל משא ומתן על הסכם שלום.

על פי הדיווח, טהרן דורשת הפסקה מיידית של התקיפות, מתן ערבויות כי לא יחודשו בעתיד, וכן תשלום פיצויים בגין הנזקים שנגרמו.

בנוסף, במסגרת הסכם קבוע דורשת איראן לקבוע מנגנון תשלום עבור מעבר ספינות במצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר והאנרגיה המרכזיים בעולם.

במקביל להסלמה המדינית, דווח באיראן על פיצוצים באי הנפט חארג – מוקד אסטרטגי שדרכו עוברים כ-90% מייצוא הנפט של המדינה. עוד דווח על תקיפה ישראלית-אמריקנית נגד גשר סמוך לעיר קום.

ברקע ההתפתחויות, משמרות המהפכה החריפו את האיומים והזהירו כי "כל הרסנים הותרו". לפי ההצהרה, הארגון שוקל להרחיב את התקיפות נגד תשתיות של ארצות הברית ובנות בריתה באזור, ואף לשבש את אספקת הנפט והגז לפרקי זמן ממושכים.

גורם ישראלי ציין כי "24 השעות הקרובות הן המכריעות ביותר במלחמה", והוסיף כי "אם הדבר היה תלוי בדרג המדיני באיראן – הפסקת אש הייתה מושגת זה מכבר", תוך הטלת ספק ביציבות השליטה בטהרן.

בתוך כך, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב נוסף ברחבי איראן, אשר כלל פגיעה בעשרות תשתיות של המשטר.

