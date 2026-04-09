נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) הצהרה נגד ישראל, בה הוא מגנה בחריפות את התקיפות הדרמטיות של צה"ל בלבנון במקביל להפסקת האש עם איראן.

מקרון, שנמצא במתיחות דיפלומטית עם ישראל זה שבועות, העביר מסר ברור: "התקיפות הלא מובחנות" מהוות איום ישיר על הפסקת האש השברירית שהושגה לאחרונה.

על פי ההודעה הרשמית מהאליזה, מקרון שוחח טלפונית עם נשיא לבנון ג'וזף עאון ועם ראש הממשלה נוואף סלאם.

בסיום השיחה כתב הנשיא מקרון: "הבעתי את הסולידריות המלאה של צרפת לנוכח התקיפות הבלתי מובחנות שביצעה ישראל היום בלבנון, אשר הביאו למספר גבוה מאוד של נפגעים אזרחים. אנו מגנים את התקיפות הללו בחריפות הרבה ביותר".

לדבריו: "תקיפות אלו מהוות איום ישיר על יציבות הפסקת האש שהושגה זה עתה. על הפסקת האש לחול במלואה על כל שטח לבנון".

מקרון חזר על המסר שלו שיש לשמר את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון: "חזרתי והדגשתי את הצורך לשמור על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת נחישותה של צרפת לתמוך במאמצי הרשויות הלבנוניות לשמור על ריבונות המדינה וליישם את תוכנית פירוק חיזבאללה מנשקו".

ההצהרה החריפה של מקרון מגיעה על רקע התדרדרות ביחסים בין צרפת לישראל. כזכור, בסוף השבוע שעבר נחשף כי ממשלת צרפת חסמה מעבר של מטוסי צבא אמריקניים שהיו בדרכם לספק לישראל אספקה צבאית דרך המרחב האווירי הצרפתי.

בעקבות האירוע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בחריפות את מקרון ואף לעג לחיי הנישואין שלו במהלך ארוחת צהריים פרטית. "התקשרתי לצרפת, למקרון – שאשתו מתייחסת אליו רע מאוד", אמר טראמפ, תוך שהוא מבקר את סירובה של צרפת לסייע במלחמה נגד איראן.

מערכת הביטחון הישראלית הגיבה בצעדים דרמטיים: הפסקת הרכש הביטחוני מצרפת לחלוטין וצמצום שיתופי הפעולה לרמה אפסית. משלחת הרכש של משרד הביטחון בפריז, המונה כ-30 עובדים, צפויה לשוב לישראל בקרוב.