נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך הלילה (בין שלישי לרביעי) בריאיון לרשת פוקס ניוז כי "המלחמה עם איראן קרובה לסיום, נראה מה יקרה, לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם".

בריאיון נוסף לרשת ABC הוסיף טראמפ: "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך. אם אני לא הייתי הנשיא - העולם היה נקרע לגזרים".

דברי הנשיא מגיעים על רקע כישלון השיחות בפקיסטן שהתקיימו בימים האחרונים בין נציגי ארצות הברית לאיראן. למרות התקדמות מסוימת, השיחות לא הבשילו לכדי הסכם.

סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, אמר הלילה: "יש הרבה חוסר אמון בין וושינגטון וטהרן, שלא ניתן לפתור בן לילה. המתווכות רוצות להגיע לעסקה, אני מרגיש טוב לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים".

צבא ארה"ב: עצרנו את הסחר הימי

בתוך כך, צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי "עצרנו לחלוטין את הסחר מאיראן ולאיראן דרך הים". ההודעה מגיעה על רקע המצור הימי שהטיל הנשיא טראמפ על מצר הורמוז, שנכנס לתוקף אתמול.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר החשש העיקרי מתמקד במצר באב אל מנדב. גורמים בכירים בירושלים חוששים כי החות'ים בתימן יחסמו את המצר בשירות איראן, בצעד שיהווה כעין "תג מחיר" על המצור האמריקני על מצרי הורמוז.

בישראל נמצאים בקשר הדוק עם מדינות באזור, עם ארצות הברית וגם עם מדינות באירופה ובאפריקה, במטרה לוודא שהחות'ים לא מתכוונים לשבש שוב את חופש השיט בים סוף ובאזור מפרץ עדן.

איראן מסלימה את הטון

במקביל לדברי האופטימיות מוושינגטון, איראן מסלימה את הטון כלפי ארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, הזהיר מפני המשך הפסקת האש ללא הכרה בזכויות איראן.

"שיכירו בזכויות איראן, כולל השליטה שלנו במצר הורמוז או שיחזרו למלחמה", הצהיר רזאאי בהודעה חריפה. הדובר האיראני הוסיף כי "אסור להם לנצל את חלון הנשימה שנוצר כדי לחדש את הרשעות שלהם ולחמש את עצמם מחדש".