כוחות צה"ל בפיקוד הדרום זיהו אתמול (שלישי) טנדר ובו מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. על פי הנמסר, המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

מיד לאחר הזיהוי, תקפו הכוחות את המחבלים החמושים במטרה להסיר את האיום הממשי. התקיפה בוצעה באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבלים הוגדרו כאיום ישיר על חיי הלוחמים.

מדובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הצבא הבהיר כי הפעילות המבצעית נמשכת במלוא העוצמה, תוך שמירה על חיי הלוחמים ומניעת פגיעה באזרחים.

יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.

תיעוד חריג מלבנון: המחבלים זורקים את הנשק ונכנעים לכוחות יוסי נכטיגל | 14.04.26

פעילות מבצעית נמשכת

במקביל לחיסול החוליה, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת ברצועת עזה. כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' השמידו בסוף השבוע ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים, בהם אותרו חדרי שהייה, מוקשים וחומרים להכנת מטענים.

הפעילות המבצעית מתקיימת במסגרת מאמצי צה"ל לטהר את הרצועה מתשתיות טרור ולמנוע התארגנות מחודשת של ארגוני הטרור. הכוחות פועלים בכל גזרות הרצועה תוך שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה.