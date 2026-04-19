מוחמד באקר קאליבאף

מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למגעים המתנהלים מאחורי הקלעים עם ארצות הברית, תוך שהוא מציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים" בין שתי המדינות.

בריאיון לטלוויזיה האיראנית הבהיר קאליבאף כי "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא, והועלו הצעות שונות". לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מדיון סופי. אנו מתעקשים על כמה נושאים שאינם ניתנים למשא ומתן עבורנו".

במקביל להצהרות יו"ר הפרלמנט, סגן שר החוץ האיראני מסר לסוכנות הידיעות AP כי טהרן לא תעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שברשותה - נושא שנחשב לאחד המרכזיים במשא ומתן בין שתי המדינות. סגן שר החוץ הוסיף כי "במהלך המשא ומתן עם ארה"ב ייקבע 'פרוטוקול חדש' הנוגע למצר הורמוז, שבמסגרתו יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות". הצהרה זו מגיעה על רקע המתיחות הימית במצר, שעליה דיווחנו בהרחבה בימים האחרונים.

כזכור, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד ממקורביו הבכירים של הנשיא טראמפ, פרסם אמש מסר חריף על המשבר עם איראן. גרהאם הבהיר כי "יש לי את כל הביטחון בעולם שהנשיא טראמפ לא ייתן לפרובוקציה הזו לעבור ללא עוררין".

בישראל ממשיכים להיערך לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו. גורמי ביטחון מעריכים כי הימים הקרובים יהיו קריטיים לגיבוש הסכמות או להסלמה נוספת.