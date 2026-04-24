( צילום: הקהילה היהודית בטומסק )

שיהיה במזל טוב, באיחור של 60 שנה: בלב סיביר הקפואה, בעיר טומסק, נרשם השבוע רגע של חום יהודי נדיר שסגר מעגל היסטורי של כמעט 90 שנה. יבגני, יהודי מקומי בן 60, החליט לעשות את הצעד האמיץ ולעבור ברית מילה. כשקיבל את שמו היהודי החדש – חיים – והשלים סיפור משפחתי מדהים שהחל במחתרת, תחת אימת המשטר הסטליניסטי.

את הסיפור שמאחורי הברית מספר הרב לוי קמינצקי, רב העיר ושליח חב"ד בטומסק, שליווה את יבגני, שהפך לחיים, בתהליך הרגיש. "הכל התחיל בשנת 1937, בשיא תקופת הטרור והקומוניזם בברית המועצות", משחזר הרב קמינצקי. "בעיר ז'יטומיר שבמרכז אוקראינה נולד תינוק קטן בשם פליקס. באותם ימים, ברית מילה הייתה עבירה מסוכנת שדינה מאסר או הגליה, והוריו של פליקס פחדו פחד מוות לבצע את המצווה". אלא שלסבתא של פליקס היו עקרונות שלא נכנעו לפחד. היא סירבה לקבל את הגזרה והכריזה: "לא יהיה אצלי נכד שאינו מהול, אני חייבת לעשות לו ברית". יום אחד, ניצלה הסבתא את העובדה שההורים יצאו לעבודה, והזמינה בסתר מוהל לביתה. פליקס, שהיה אז בן חודש בלבד, הוכנס בבריתו של אברהם אבינו תחת אפו של המשטר. המחיר על המעשה האמיץ לא איחר לבוא. השמועה על הברית המחתרתית דלפה לסביבה, והשלטונות הקומוניסטיים הגיבו ביד קשה: הוריו של פליקס פוטרו מעבודתם לאלתר, עונש כלכלי וחברתי קשה מנשוא באותה תקופה. "לפני כ-20 שנה, פליקס עצמו סיפר לי את הסיפור הזה בהתרגשות", אומר הרב קמינצקי. "הוא ידע שסבתו מסרה את נפשה וסיכנה את משפחתו כדי להמשיך את שרשרת הדורות היהודית. פליקס סיפר לי ששנים רבות הוריו לא יכלו לעבוד בעבודות טובות בגלל מסירות הנפש. המחיר היה כבד מאוד". אתמול, ההיסטוריה התייצבה בבית הכנסת בטומסק. בנו של פליקס, יבגני, החליט שהגיע הזמן שלו. למרות גילו המתקדם והחששות הטבעיים, הוא ביקש מהרב לוי קמינצקי להשלים את מה שהחל באותו חדר קטן בז'יטומיר בשנת 1937.

"לראות אדם בן 60 נכנס בברית בסיביר, זה מחזה שמרטיט את הלב", מספר הרב. "יבגני, שהפך לחיים, מוכיח לכולנו שאף פעם לא מאוחר מדי לבוא בבריתו של אברהם אבינו. הנחישות של הסבתא ההיא לא נעלמה; היא רק חיכתה לרגע הנכון כדי להתפרץ שוב אצל הנכד שלה. זו התשובה הכי חזקה לכל מי שניסה למחוק את הזהות היהודית ברוסיה – אנחנו עדיין כאן, גאים במורשתנו ועמנו".

בסיום המעמד החגיגי, כשנשמעה הקריאה "ויקרא שמו בישראל: חיים", ההתרגשות בקהילה היהודית הקטנה של טומסק הייתה בשיאה. חיים סגר מעגל אישי, וגם היסטורי, עם המשטר שניסה לנתק אותו משורשיו. "היום אני מרגיש שלם", אמר בהתרגשות. "אני נושא את השם חיים בגאווה, לזכר אותה סבתא גיבורה ולזכר אבא שלי, פליקס".

הקהילה היהודית בטומסק, תחת הנהגתו של הרב לוי קמינצקי, חווה פריחה רוחנית בשנים האחרונות, אך סיפור כזה, המחבר בין המחתרת של 1937 לחיים היהודיים של היום, נחשב ליוצא דופן גם במונחים של סיביר. "זהו ניצחון של הרוח היהודית על כל אידיאולוגיה חולפת", סיכם הרב, "זהו ניצחון של דורות על מי שניסו למחוק את היהדות".