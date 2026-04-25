השר לשעבר מתן כהנא הצטרף למפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט

השר לשעבר מתן כהנא הודיע הערב (מוצאי שבת) על הצטרפותו הרשמית למפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט. כהנא, שכיהן כח"כ במשך שלוש כנסות ברשימותיו של נפתלי בנט ובכנסת האחרונה בסיעה של איזנקוט, פרסם הודעה ארוכה בה הסביר את החלטתו.

"במהלך ארבע השנים האחרונות נבנתה בין גדי לביני מערכת יחסים המושתתת על אמון מוחלט", כתב כהנא בהודעתו. "לפני כל צעד שעשיתי שחשבתי שעלול לעורר עניין, לפני כל פגישה שהנחתי שדבר קיומה רגיש, לפני כל פרסום שפרסמתי שחשבתי שעלול לעורר פולמוס – תמיד התייעצתי איתו".

כהנא הדגיש את האמון ההדדי שנבנה בינו לבין איזנקוט לאורך השנים. "גדי תמיד אישר לי ללכת עם הדברים בהם אני מאמין גם אם לא תמיד הסכים איתם", ציין. "גדי שיתף אותי בהתלבטויות לגבי התפטרותו מהכנסת ועזיבת המחנה הממלכתי והוא ידע שאם וכאשר יחליט לעזוב אני אתפטר מהכנסת יחד איתו".

בהודעתו התייחס כהנא למערכת הבחירות הקרבה והסביר את שיקוליו. "אנו עומדים בפני מערכת בחירות גורלית לעתידה של המדינה", כתב. "אני מאמין במנהיגות של גדי, בדרך שלו, בערכים שמובילים אותו וחושב שהוא בנוי מהמרכיבים שמדינת ישראל צריכה עכשיו. אני מבין כי הערך המוסף שלי להתחזקות המחנה הפועל להחלפת השלטון, גבוה יותר במפלגת ישר! עם איזנקוט".

כהנא לא שכח להודות לנפתלי בנט, שהכניס אותו לפוליטיקה. "את כניסתי לפוליטיקה אני חב לחברי לצוות בסיירת מטכ"ל, נפתלי בנט", כתב. "צעדנו יחד דרך משמעותית גם בשדה הפוליטי ואני מעיד על כך שמסירותו לעם ישראל ולמדינת ישראל אין סופית. אני משוכנע שבדרך זו או אחרת עוד נשתף פעולה בהמשך".

יצוין כי כהנא שימש כשר לשירותי דת בממשלת בנט-לפיד, וכיהן כח"כ בשלוש כנסות. בכנסת האחרונה הצטרף לסיעה של איזנקוט לאחר שזה פרש מהמחנה הממלכתי. ההצטרפות הרשמית למפלגת 'ישר' מהווה צעד משמעותי בהיערכות המפלגה לקראת הבחירות הקרובות.