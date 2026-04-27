נתניהו הכריע: ההילולה במירון תבוטל מחשש לאסון

בהחלטה דרמטית שתשנה את פני ל"ג בעומר השנה, הכריע ראש הממשלה בנימין נתניהו הלילה (בין ראשון לשני) לבטל את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונתה המסורתית. במקום ההילולה הגדולה, בה משתתפים מידי שנה מאות אלפי מתפללים, יתקיים אירוע מצומצם וסמלי בלבד עד 1,500 משתתפים.

ההחלטה התקבלה בתום דיון מכריע עם בכירים במערכת הביטחון ובפיקוד העורף, ולאחר דיון בקבינט המצומצם. מזכיר הממשלה יוסי פוקס עדכן על החלטת נתניהו וכתב: "הרקע להחלטה החשש מאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול לבנון, קרבת האתר לגבול לבנון, שיגור רקטות לאזור וקושי בפינוי נרחב ובזמנים רלוונטיים של משתתפי ההילולה". "מדובר בסכנת נפשות" גורם בכיר שנכח בהתייעצות מסר ל'כיכר השבת': "מדובר בסכנת נפשות, מספיק שחיזבאללה ישגר רקטה אחת לעבר מירון, האזעקה שתופעל במקום עלולה להוביל לבהלה ולאסון נורא, לכולם ברור שאחרי אסון מירון הנורא והמחיר הכבד - לא לקוחים סיכונים, שלום הציבור קודם להכל, ונשמרתם מאוד".

ההחלטה המלאה

בצעד שקבר למעשה את הסיכויים האחרונים לקיום ההילולה במתכונת רגילה, הודיע דובר צה"ל אמש כי בתום הערכת מצב בפיקוד העורף הוחלט על שינוי מדיניות ההתגוננות ועל הגבלת התקהלות באזור קו העימות. באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה תחול מגבלת התקהלות של עד 1,500 איש.

הר מירון מרוחק מרחק אווירי של 9.5 קילומטר בלבד מגבול לבנון, והחשש הוא שחיזבאללה יטווח את החוגגים בהר. בנוסף, הקושי בפינוי נרחב של מאות אלפי משתתפים במקרה של תקיפה או אזעקה, מהווה סיכון ממשי לאירוע רב נפגעים.

מעמדי הדלקה יועברו לירושלים

בעקבות ההחלטה, מעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן לא יתקיים השנה בגזרת מירון. בשל המצב הביטחוני המורכב בצפון והמגבלות המחמירות על הר מירון וסביבתו, הוחלט כי הלהבה הגדולה תעלה השנה בלב ליבה של ירושלים, בצומת הרחובות ירמיהו ושמגר.