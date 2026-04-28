בעוד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד חגגו בתחילת השבוע את הקמת מפלגת "ביחד" המשותפת, נחשפו הבוקר (שני) פרטים נוספים על ההסכם שנחתם ביניהם מאחורי הקלעים - הסכם שמעניק ללפיד מעמד משמעותי במפלגה החדשה.

על פי דיווח ב'כאן חדשות', בנט התחייב ללפיד כי חברי 'יש עתיד' יקבלו לפחות 10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת. הסיכום מעניק ללפיד מספר מושבים ריאליים גבוה בהרבה ביחס לכוחו בסקרים האחרונים, שבהם מפלגתו התקרבה לאחוז החסימה.

העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי ההסכם בין השניים כולל התחייבות של בנט שלפיד יקבל את המקום השני ברשימה, אלא אם ירצה לפנות אותו לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. בנוסף, הובטח ללפיד שהוא יוכל לשמור על 'יש עתיד' ומוסדותיה עצמאיים גם במסגרת המפלגה המשותפת.

אך הפרט המשמעותי ביותר בהסכם הוא האפשרות שנשמרה ללפיד להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות. מספר המושבים הגבוה שקיבל במפלגת "ביחד" צפוי לאפשר לו להחזיק ביותר משליש חברי המפלגה - הסף הנדרש על פי חוק המפלגות לצורך פיצול.

המשא ומתן בין בנט ללפיד התנהל בבתים הפרטיים שלהם, בנוכחות ראש מטה 'יש עתיד' הלל קוברינסקי וראש המטה של בנט ניר נובק. בשיחות הציג לפיד נתונים וטען כי "אני לא מבריח מצביעי בנט".

בהצהרתו, הדגיש בנט כי "הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת 'ביחד' בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול". הוא הבטיח להקים ועדת חקירה למחדל אוקטובר וקרא לגדי איזנקוט להצטרף לחיבור החדש.