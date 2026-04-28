לפיד מוותר למען איזנקוט: הפתעה במפלגה המשותפת

בנט ולפיד בהצהרה לתקשורת ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בפרט משמעותי שנודע הבוקר, פורסם כי יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי הוא מוכן לוותר על המקום השני במפלגתם המשותפת 'ביחד', לטובת כניסתו של רמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

על פי הדיווחים, ההסכם בין השניים כולל התחייבות של בנט שלפיד יקבל את המקום השני ברשימה, אלא אם ירצה לפנות אותו לאיזנקוט. המהלך מעיד על הרצון של שני המנהיגים לחזק את המפלגה החדשה באמצעות גיוס דמויות בכירות נוספות מהזירה הביטחונית. הסכם מפורט מאחורי הקלעים מעבר לוויתור האפשרי על המקום השני, נחשפו פרטים נוספים על ההסכם שנחתם בין בנט ללפיד. על פי דיווח ב'כאן חדשות', בנט התחייב ללפיד כי חברי 'יש עתיד' יקבלו לפחות 10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת. חשיפה בלעדית: ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע הפתיע את תלמידיו - "צאו לאשקלון" | מעייריב איצלה כץ | 21:20 הסיכום מעניק ללפיד מספר מושבים ריאליים גבוה בהרבה ביחס לכוחו בסקרים האחרונים, שבהם מפלגתו התקרבה לאחוז החסימה. בנוסף, הובטח ללפיד שהוא יוכל לשמור על 'יש עתיד' ומוסדותיה עצמאיים גם במסגרת המפלגה המשותפת.

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

אפשרות פיצול לאחר הבחירות

הפרט המשמעותי ביותר בהסכם הוא האפשרות שנשמרה ללפיד להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות. מספר המושבים הגבוה שקיבל במפלגת 'ביחד' צפוי לאפשר לו להחזיק ביותר משליש חברי המפלגה - הסף הנדרש על פי חוק המפלגות לצורך פיצול.

המשא ומתן בין בנט ללפיד התנהל בבתים הפרטיים שלהם, בנוכחות ראש מטה 'יש עתיד' הלל קוברינסקי. ההסכם המפורט משקף את המורכבות של האיחוד בין שתי המפלגות ואת הצורך לאזן בין האינטרסים השונים.

תגובות פוליטיות

יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא בהתקפה חריפה נגד בנט ולפיד בעקבות האיחוד ביניהם. "לצערי, החיבור בין בנט ללפיד השבוע פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו", מסר גנץ. לדבריו, במקום לפנות למצביעי הימין ולהציע להם חלופה ממשלתית רחבה וציונית, "הם בחרו להמשיך להתבצר בקרבות פנים גושיים".

גנץ הבהיר כי למרות הערכתו לשני המנהיגים, הוא סבור שהם טועים בגישתם. "גם בנט וגם לפיד הם אנשים שאני מעריך, אבל כל אחד מהם בחר שוב במה שמשרת אותו, ולא במה שמשרת את המדינה", האשים. גנץ פנה ישירות למצביעי הימין והליכוד שמחפשים חלופה פוליטית.

בני גנץ ויאיר לפיד ( צילום: תומר נויברג/Flash90 )

יצוין כי סקר שפורסם ב'חדשות 12' לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת מצביע על 26 מנדטים למפלגה המאוחדת מול 25 לליכוד. בתרחישים שנבחנו עולה כי אם איזנקוט יצטרף למפלגת בנט-לפיד, הרשימה עשויה להתחזק משמעותית.

עדכונים נוספים על הצטרפותו הרשמית של איזנקוט והרכב הרשימה הסופי צפויים להתפרסם בימים הקרובים.