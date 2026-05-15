נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהגיע לביקור רשמי בסין, פרסם תגובה חריפה ומפורטת לאמירתו של נשיא סין, שי ג'ינפינג, אשר כינה באלגנטיות את ארצות הברית כ"מדינה בדעיכה".

בהודעתו הבהיר טראמפ כי הוא מסכים עם קביעתו של מנהיג סין, אך סייג זאת בכך שהדעיכה אפיינה אך ורק את תקופת כהונתו של קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן.

"כאשר הנשיא שי התייחס לארצות הברית כאל מדינה בדעיכה, הוא התייחס לנזק העצום שספגנו במהלך ארבע שנותיו של ג'ו ביידן המנומנם, ובעניין זה הוא צדק במאה אחוזים", קבע טראמפ.

בהמשך דבריו, פירט הנשיא את שורת המחדלים שלתפיסתו דרדרו את מעמדה של ארצות הברית בשנים שקדמו לחזרתו לבית הלבן. לדבריו, תחת ממשל ביידן סבלה המדינה ללא גבול מפתיחת הגבולות להגירה, מהטלת מיסים גבוהים, מקידום אג'נדות פרוגרסיביות קיצוניות והרס ערכי המוסר והמשפחה, וכן מהסכמי סחר גרועים ומפשיעה משתוללת ברחובות.

מנגד, הציג טראמפ בגאווה את הישגי ממשלו במהלך 16 החודשים מאז כניסתו המחודשת לתפקיד. "הנשיא שי לא התייחס לעלייה המדהימה שהציגה ארצות הברית לעולם במהלך התקופה המרהיבה של הממשל הנוכחי", ציין טראמפ.

הוא מנה שורה של הצלחות כבירות, בהן: שבירת כל שיאי הזמנים בשוק המניות ובקרנות הפנסיה, ניצחון צבאי וכינון מערכת יחסים משגשגת מול ונצואלה, וכן את "השמדת כוחה הצבאי של איראן" – מהלך שלגביו הבטיח כי "המשך יבוא".

הנשיא המשיך לתאר את עוצמתה המחודשת של ארצו, וציין כי כיום יש לארה"ב את הצבא החזק בעולם ללא כל ספק. הוא הוסיף כי ארה"ב חזרה להיות מעצמה כלכלית מובילה, עם השקעות זרות חסרות תקדים בסך 18 טריליון דולר.

בנוסף, הוא התגאה בשוק העבודה הטוב ביותר בהיסטוריה האמריקנית, עם שיא של מועסקים במשק, ובסיום מה שהגדיר כ"הריסת המדינה" על ידי מדיניות ה-DEI (גיוון, שוויון והכלה). טראמפ אף חשף כי הנשיא שי עצמו בירך אותו על ההצלחות האדירות שהושגו בפרק זמן כה קצר.

את דבריו חתם טראמפ במסר אופטימי כלפי העתיד והיחסים הבינלאומיים: "לפני שנתיים היינו, למעשה, אומה בדעיכה. בנושא זה אני מסכים לחלוטין עם הנשיא שי! אבל עכשיו, ארצות הברית היא האומה המובילה והנחשקת ביותר בכל מקום בעולם, ובתקווה שהיחסים שלנו עם סין יהיו חזקים וטובים מאי פעם".