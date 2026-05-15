במסגרת היערכות צה"ל לתרחישי קיצון בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, התקיים היום (שישי) בוחן רמטכ"ל מיוחד תחת השם "גופרית ואש". מטרת תרגיל הפתע המטכ"לי הייתה לבחון את רמת המוכנות של כלל גופי המטכ"ל והכוחות בשטח לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי, בגזרת אוגדות 96 ו-80.

במהלך התרגיל הועמדו הכוחות בפני תרחישים מורכבים במיוחד, ביניהם: חדירת מחבלים ליישובים ולמרחבי המלונות ומפעלי ים המלח, והתמודדות עם איומי רחפנים. הכוחות תרגלו את מנגנוני הפעלת הכוננויות והקפצת כוחות מהירה, תוך תיאום בין-אוגדתי ושילוב כוחות אוויר ויבשה. מטוסי ומסוקי קרב ביצעו עשרות תקיפות דמה בזמנים קצרים, וכוחות מיוחדים של חיל האוויר הוסקו למרחב כדי לטפל באירוע חדירה לבית מלון. נתון מרשים במיוחד שעלה מהתרגיל הוא שיעור התייצבות יוצא דופן של כ-100% בקרב חיילי המילואים של חטיבות דוד, שהוקפצו במפתיע באמצע הלילה.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע לזירת התרגיל בליווי צמרת הפיקוד, בהם ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן ומפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט. זמיר קיים הערכת מצב בשטח, תירגל את הכוחות המוקפצים ובחן מקרוב את היערכותם.

בנאומו בפני המפקדים, הדגיש הרמטכ"ל את הקשר הישיר בין התרגיל למסקנות המלחמה הנוכחית: "אחד מהלקחים העיקריים מטבח ה-7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו, מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. זה מה שאנחנו מתרגלים כאן היום – תרגול מטכ"לי להתמודדות מול מתקפת טרור רחבה עם תרחישים מורכבים, בגזרה מאתגרת, כשלמולנו בראש ובראשונה משימת ההגנה על הגבולות ותושבי המרחב".

זמיר ציין את חשיבות התרגיל כחלק מהטמעת תפיסת הביטחון החדשה: "התרגיל הזה הוא תרגיל חשוב ומשמעותי שמבטא את הפקת והטמעת הלקחים שלנו, ואת החשיבות הרבה שאנחנו רואים בגזרות הללו. מחובתנו לחזק את המוכנות ולהיות ערניים ודרוכים אל מול תרחיש של מתקפה בהפתעה. כוח שמסוגל להגיע במהירות לזירה קטלנית, יכול לבלום את האירוע כבר בשלביו הראשונים ולצמצם את היקפו".

"אנו במערכה רב-זירתית מתמשכת," הוסיף הרמטכ"ל, "והאתגרים שלפנינו גדולים ומחייבים אותנו להמשיך ולחזק את המוכנות. אני מלא הערכה על התרומה האדירה של אנשי המילואים ועל ההתייצבות שלכם פעם אחר פעם בכל אחת מהגזרות".

בסיכום ראשוני של צה"ל צוין כי הסדרת פקודות ההגנה החדשות והקמת מסגרות ייעודיות לעיבוי הגבול המזרחי הוכיחו את יעילותן ותרמו משמעותית להצלחת התרגיל. בצה"ל מתכוונים לבצע למידה מעמיקה של התוצאות, לסמן תורפות, ולתקן את הדרוש שיפור למען ביטחון התושבים.