שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י פרסם לפנות בוקר (רביעי) הודעה מאיימת ברשת החברתית X, בה התגאה ביכולות הצבאיות של איראן והזהיר מפני חזרה ללחימה. "אישרנו כי כוחותינו העוצמתיים הם הראשונים להפיל את מטוס ה-F-35 המהולל", כתב שר החוץ האיראני.

עראקצ'י הוסיף והזהיר: "עם הלקחים שהופקו והידע שרכשנו, החזרה למלחמה תביא עמה הפתעות רבות נוספות". האיום מגיע על רקע המתח המתמשך בין איראן לארצות הברית, כאשר הצדדים נמצאים בעיצומו של משבר דיפלומטי סביב התוכנית הגרעינית האיראנית.

טראמפ: "נסיים את המלחמה מהר מאוד"

במקביל לאיומים האיראניים, התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למצב במהלך אירוע 'פיקניק' לחברי קונגרס בבית הלבן. הנשיא הבהיר כי "נסיים את המלחמה מהר מאוד" והתחייב שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני.

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שבימים האחרונים חשף כי היה במרחק שעה בלבד מתקיפה באיראן, אך דחה את המבצע לבקשת מדינות המפרץ. כזכור, הנשיא הודיע על דחיית התקיפה המתוכננת, תוך שהוא מעניק פרק זמן מוגבל למשא ומתן.

ואנס: "אפשרות ב' היא חידוש המערכה"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס מסר בתדרוך לעיתונאים כי ארה"ב ממשיכה לעמוד על כך שאיראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. לדבריו, "מה שהנשיא אמר הוא שאיראן לעולם לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. איראן תהיה למעשה הדומינו הראשון, זה שיצית מרוץ חימוש גרעיני בכל העולם".

ואנס הדגיש כי ארה"ב רואה התקדמות במשא ומתן: "אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד. אנחנו חושבים שהאיראנים רוצים להגיע להסכם. אז אנחנו נמצאים כרגע בנקודה די טובה". עם זאת, הוא הבהיר כי קיימת גם "אפשרות ב'" - חידוש המערכה הצבאית.

ישראל בכוננות מלאה

על פי דיווחים, בישראל ערוכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, כאשר הכוננות הביטחונית נמצאת בשלב המתקדם ביותר מאז הפסקת הלחימה. גורם ביטחוני אמריקני אמר כי "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה".