דובר צה"ל התיר הבוקר (שני) לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון: סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401).

נהוראי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, כחלק מהמאמצים המתמשכים להגנה על גבולות המדינה ולסיכול תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה.

באותו אירוע קשה נפצע חייל נוסף באורח קשה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו של הפצוע עודכנה בהתפתחויות.

סמל לייזר שירת בגדוד ההנדסה הקרבית 601, יחידה מרכזית בעוצבת 'עקבות הברזל' הפועלת באופן רציף בדרום לבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

לוחמי הגדוד אחראים על סילוק מטענים, פריצת דרכים ואיתור תשתיות טרור תת-קרקעיות באזורי הלחימה.

וצבת 401 מבצעת בימים אלו פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, במטרה לסכל את יכולות הטרור של חיזבאללה ולהרחיק את האיום מיישובי הצפון. כוחות העוצבה חיסלו בשבועות האחרונים מספר חוליות מחבלים, השמידו משגרי רקטות ופעלו לאיתור ונטרול מנהרות ומוצבים מבוצרים.