נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למגעים המתקדמים עם איראן, והעביר מסר ברור לטהראן: "לאט אבל בטוח אנחנו משיגים, אני חושב, את מה שאנחנו רוצים".

יחד עם זאת, הנשיא הוסיף אזהרה חדה: "אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת".

דבריו של טראמפ הושמעו בריאיון לרשת פוקס ניוז, על רקע דיווחים על התקדמות משמעותית במשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. עם זאת, כידוע, הצדדים עדיין חלוקים על סוגיות מרכזיות, ובראשן נושא תוכנית הגרעין האיראנית.

טראמפ דרש תיקונים בטיוטת ההסכם

על פי הדיווח של ברק רביד מחדשות 12, הנשיא טראמפ התכנס ביום שישי בחדר המצב של הבית הלבן עם בכירי ממשלו, במטרה לדון בטיוטת ההסכם שגובשה מול האיראנים. במהלך הישיבה, ביקש טראמפ מצוותו לבצע שינויים בטיוטה, בעיקר בסעיפים הנוגעים לתוכנית הגרעין של איראן.

בכיר בממשל האמריקני ומקור נוסף שמעורה בפרטים אישרו את הדיווח, וציינו כי הנשיא מתעקש על תנאים נוקשים בכל הנוגע לפירוק היכולת הגרעינית האיראנית. כאמור, טראמפ פרסם בעבר ברשת החברתית שלו דרישה מפורשת כי האורניום המועשר של איראן יועבר לארצות הברית או יושמד באתר מוסכם.

נקודות מחלוקת מרכזיות

על פי דיווחים מוושינגטון, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהראן מצפה לקבל במסגרת ההסכם. גורמים אמריקניים הביעו חשש כי איראן תגרור רגליים בנושאים הגרעיניים לאחר שתקבל הקלות כלכליות.

בנוסף, סוגיית השיט במצר הורמוז מהווה נקודת מחלוקת נוספת, כאשר שני הצדדים מסכימים על פתיחת הנתיב אך חלוקים על לוחות הזמנים והתנאים. מנגד, גורמים באיראן מאשרים כי הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים של אישור ההסכם, אך טרם יצאה הודעה רשמית מטהרן בנוגע לעמדתה הסופית.

יצוין כי סגן הנשיא האמריקני, ג'יי.די ואנס, אישר בימים האחרונים כי אכן גובשה הסכמה עקרונית, אך הבהיר כי טרם ברור האם הנשיא טראמפ יעניק למסמך את אישורו הסופי. "קשה לומר מתי או אם הנשיא עתיד לחתום", ציין ואנס, והוסיף: "אנו עדיין מתדיינים הלוך ושוב על כמה סעיפי ניסוח".