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צה"ל בגל תקיפות נגד יעדי חיזבאללה בלבנון | צפו בתיעוד ממטוסי הקרב

כוחות צה"ל תקפו שש תשתיות טרור בצור ומשגרים טעונים בדרום לבנון • בין המטרות: אתר שיגור רחפני נפץ ומחבלים שפעלו במרחב (צבא וביטחון)

תיעוד מהתקיפות בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר לאורך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור רבות של ארגון באזור צור ובמרחבים נוספים בדרום המדינה.

על פי דובר צה"ל, המטרות כללו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו במרחב ותשתיות שנועדו לקדם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

באזור צור, שבדרום לבנון, תקפו כוחותינו שש תשתיות שונות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל.

בין התשתיות שהותקפו נמצא אתר ששימש את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח. התקיפות המדויקות נועדו לסכל את יכולתו של הארגון להמשיך ולפגוע בכוחותינו ובאזרחי ישראל.

במקביל לפעילות בצור, תקפו כוחות צה"ל גם במרחבים נוספים בדרום לבנון. על פי הדיווחים, הותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור שאותרו על ידי כוחות הביטחון, וכן מחבלים שפעלו באזורים בהם פועלים כוחות צה"ל. בנוסף, הותקפו תשתיות טרור נוספות של הארגון שנועדו לאיים על ביטחון אזרחי ישראל.

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