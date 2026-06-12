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"החוטפים הגיעו"

דרמה לילית באשדוד: בחור ישיבה נעצר במחסום משטרתי ושוחרר מחשש למהומות

במהלך פעילות של שוטרי סיור בכניסה לעיר, עוכב רכב ובו בחור ישיבה | לאחר שהוזמנה משטרה צבאית, התאספו במקום עשרות מפגינים שהוקפצו על ידי 'החוטפים הגיעו' - והבחור שוחרר (חרדים)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אירוע חריג נרשם הלילה בכניסה ל, סמוך למרכז הקניות "ביג". שוטרי סיור מתחנת אשדוד, שהקימו במקום מחסום משטרתי, עיכבו לבדיקה כלי רכב שבו נסעו מספר בחורי ישיבה.

במהלך הבדיקה בשטח, גילו השוטרים כי אחד הנוסעים ברכב הוא מצה"ל. בעקבות זיהויו, הזמינו למקום כוח של על מנת להעביר את הצעיר המשוחרר להמשך טיפולם.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

בתוך זמן קצר, עדכנו את הקווים הטלפוניים המקפיצים את הציבור למניעת מעצרים של בחורי הישיבות.

עם קבלת המסר כי "החוטפים הגיעו", נהרו עשרות מפגינים אל עבר המחסום המשטרתי והחלו להתגודד סביב השוטרים והרכב המעוכב.

לאור הגעת ההמון והחשש מהסלמה ומהומות, קיבל קצין המשטרה שנכח בזירה החלטה לשחרר לאלתר את בחור הישיבה שהוגדר כעריק, ובמקביל נתן הנחיה לפרק את המחסום המשטרתי ולעזוב את המקום על מנת להרגיע את הרוחות.

ההמונים פתחו בריקוד 'עוצו עצה ותופר', וכעבור דקות בודדות התפזרו מהמקום, אחרי שהצליחו למנוע שוב מעצר של בחור ישיבה בעוון לימוד תורה.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)
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