אירוע חריג נרשם הלילה בכניסה לעיר אשדוד, סמוך למרכז הקניות "ביג". שוטרי סיור מתחנת אשדוד, שהקימו במקום מחסום משטרתי, עיכבו לבדיקה כלי רכב שבו נסעו מספר בחורי ישיבה.

במהלך הבדיקה בשטח, גילו השוטרים כי אחד הנוסעים ברכב הוא עריק מצה"ל. בעקבות זיהויו, הזמינו למקום כוח של המשטרה הצבאית על מנת להעביר את הצעיר המשוחרר להמשך טיפולם.

בתוך זמן קצר, עדכנו את הקווים הטלפוניים המקפיצים את הציבור למניעת מעצרים של בחורי הישיבות.

עם קבלת המסר כי "החוטפים הגיעו", נהרו עשרות מפגינים אל עבר המחסום המשטרתי והחלו להתגודד סביב השוטרים והרכב המעוכב.

לאור הגעת ההמון והחשש מהסלמה ומהומות, קיבל קצין המשטרה שנכח בזירה החלטה לשחרר לאלתר את בחור הישיבה שהוגדר כעריק, ובמקביל נתן הנחיה לפרק את המחסום המשטרתי ולעזוב את המקום על מנת להרגיע את הרוחות.

ההמונים פתחו בריקוד 'עוצו עצה ותופר', וכעבור דקות בודדות התפזרו מהמקום, אחרי שהצליחו למנוע שוב מעצר של בחור ישיבה בעוון לימוד תורה.