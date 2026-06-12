פרטים שנחשפו אודות פגישותיה הסגורות של קאלאס במקסיקו מעוררים גלי הדף במסדרונות השלטון בבריסל. במהלך ביקורה של משלחת בכירה של האיחוד האירופי במקסיקו סיטי, קיימה קאלאס – לשעבר ראש ממשלת אסטוניה – סדרת פגישות חסויות עם נציגי הממשל המקומי.

במהלך הדיונים הללו, כך סיפרו דיפלומטים וגורמים שנכחו בחדר לאתר Euractiv, שיתפה שרת החוץ ברשמיה המרגשים מביקור שערכה בשנה שעברה בדרום אפריקה ובמוזיאון האפרטהייד ביוהנסבורג, והשתמשה בהם כדי להשוות את היחס של ישראל לפלסטינים ברצועת עזה וביהודה ושומרון למדיניות ההפרדה הגזעית המפוקפקת.

אמירות אלו נחשבות לשנויות במחלוקת עמוקה בתוך האיחוד האירופי. בעוד מדינות מסוימות כמו ספרד ואירלנד גילו בעבר הבנה לעמדות מעין אלו, מדינות מרכזיות ומשפיעות כמו צרפת וגרמניה דוחות אותן מכל וכל.

ההשוואה למשטר דרום אפריקה מהווה גם את עמוד התווך בתביעה שהגישה המדינה האפריקנית נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בגין הפרת אמנת מניעת רצח עם. למרות חומרת הפרסום, לשכתה של קאלאס בחרה שלא להגיב לדיווח ולא הכחישה או אישרה את הדברים.

התבטאויותיה של קאלאס עוררו ביקורת חריפה בקרב דיפלומטים אירופאים, שהבהירו כי מדובר בחריגה חמורה מהמנדט הרשמי שלה ומהקו המשותף של המדינות החברות. דיפלומט אירופאי בכיר הדגיש בפני אתר החדשות Euractiv כי האיחוד האירופי אכן נוקט קו ביקורתי כלפי ישראל ותומך בפתרון שתי המדינות, אך ההשוואה לאפרטהייד אינה מקובלת ואינה משקפת את המדיניות הרשמית.

לדבריו, מדובר בבעיה מערכתית קשה כאשר הנציגה שנועדה לייצג את עמדת האיחוד כולו משמיעה הצהרות קיצוניות כאלו בזירה הבינלאומית.

מי שקיבלו את הדיווח בתרעומת עמוקה הם נציגי הקהילות היהודיות ביבשת. הרב מנחם מרגולין, יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA), תקף את שרת החוץ והאשים אותה באימוץ דפוסי הפעולה של קודמה בתפקיד, ג’וזפ בורל, הידוע בעמדותיו העוינות כלפי ישראל.

לדבריו, "התבטאויותיה הכוזבות של קאיה קאלאס על 'אפרטהייד' מלבות את אש האנטישמיות. קיווינו ששפה כוזבת ובוטה כזו כבר שייכת לעבר, קבורה עמוקה יחד עם המורשת המפוקפקת של קודמה בתפקיד, ג'וזפ בורל. חבל שלאחר התחלה כה מבטיחה, הנציגה העליונה לענייני חוץ של האיחוד האירופי חוזרת לדפוסי הפעולה של קודמה. עליה לדעת כי יהודים מילאו תפקיד במאבק נגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה – ורבים מהם אף סיכנו את חייהם לשם כך".