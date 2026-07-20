לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה היום (שני) על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון, במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון. המהלך מהווה אבן דרך משמעותית ביישום ההבנות שהושגו בין שתי המדינות בתיווך אמריקני.

דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, מסר כי הפעילות החלה בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כ"אבן דרך" ביישום ההסכם, וציינו כי מדובר בתוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי שתי המדינות. השלב הראשון ביישום המתווה אזורי הפיילוט מהווים את השלב הראשון ביישום המתווה המשולש שנחתם בחודש שעבר. על פי ההסכם, צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה באזורים שיוגדרו, לאחר אימות פירוק תשתיות של ארגונים חמושים שאינם כפופים למדינה. במקביל, התהליך נועד לאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מאזורים בדרום לבנון, בהתאם לעמידה בתנאים הביטחוניים שנקבעו. "הם איימו עליי ברצח": תותח היסטורי נשדד ע"י 30 חמושים ומנוף אריה רוזן | 19.07.26 תיעוד חדש: מטוסים ממריאים אנכית לקרב עם איראן מ'מיני נושאת מטוסים' הרשי גוטמן | 19.07.26 בהודעה האמריקנית צוין כי הפעילות מתבצעת במסגרת "המסגרת המשולשת" ובחסות קבוצת התיאום הצבאית ללבנון. המהלך בא לאחר סבב שיחות שנערך בין ישראל ללבנון בשבוע שעבר ברומא, במהלכו נדונו פרטי היישום המעשי של ההסכם.

פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

הצעות לפיקוח בינלאומי

במהלך סבב השיחות ברומא הוצע שחיילים מאיטליה ייפרסו בשטח ויפקחו על פירוז האזור מנשק וממחבלי חיזבאללה. בנוסף הוצע גם שיוניפי"ל יפקח על התהליך, אלא שגם ישראל וגם ארצות הברית התנגדו להצעה זו באופן נחרץ.

הסכמה אמריקנית-לבנונית

במקביל להודעה על אזורי הפיילוט, מקור לבנוני מסר לאל-ערביה ואל-חדת כי נשיא לבנון ג'וזף עאון ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו "הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון". הפגישה בין השניים התקיימה בוושינגטון במסגרת ביקורו הממלכתי הראשון של עאון בבית הלבן בתפקידו כנשיא.

רוביו שיבח את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום" ושידר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית. הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם.

עאון הסביר כי על מנת להמשיך ולקדם את ההסכם, על ישראל לסגת משטחי אזור הפיילוט שהוסכם, ולאפשר את תחילת המהלך.