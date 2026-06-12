שפל חדש: הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא פלסטין, פרנצ’סקה אלבנזה, עוררה סערה דיפלומטית וציבורית נרחבת לאחר שהגיבה בלעג ובבוטות לסוניה בוהל-דנקר, אמה של קרולין בוהל שנרצחה באכזריות על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר.

בתגובה לציוץ של האם השכולה שבו תיארה את האווירה העוינת והאנטי-ישראלית שחוותה באירוע בברלין שבו השתתפה אלבנזה, השיבה לה נציגת האו"ם במילים המזלזלות: “תחליפי תרופות”.

האירוע שהצית את חילופי הדברים התרחש בחודש מרץ האחרון בברלין, במהלך הקרנת בכורה של סרט בקולנוע “בבילון”, שבו אלבנזה הייתה אורחת הכבוד. האם השכולה, שאיבדה את בתה בת ה-22 בטבח בקיבוץ ניר עוז, נכחה באולם ושיתפה לאחרונה ברשת X את תחושותיה הקשות מאותו הערב.

בציוץ שפרסמה כתבה בוהל-דנקר כי מעולם לא שהתה במקום שבו חשה כל כך הרבה שנאה כלפי ישראל, והוסיפה כי בכל מקום באולם נראו כאפיות, נשמעו סיסמאות קשות והופגנה שנאה גלויה לכל מה שקשור למדינת ישראל.

תגובתה של אלבנזה לאם השכולה עוררה גל גינויים מיידי וחריף. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, פרסם הודעת גינוי תקיפה ברשת X שבה כתב כי אמה של קרולין בוהל, הצעירה הגרמנייה שנרצחה באכזריות בשבעה באוקטובר על ידי מחבלי חמאס, שיתפה על השנאה הקיצונית נגד ישראל שחוותה בהקרנת הסרט שבו אלבנזה הייתה אורחת הכבוד, וכי תגובתה הבוטה של אלבנזה מוכיחה שאין תחתית לשפל המוסרי שלה.

אלבנזה, המשמשת כדווחית מיוחדת של האו"ם, עומדת מזה שנים במרכזן של מחלוקות קשות וסופגת ביקורת עקבית וממושכת מצד ישראל ובעלות בריתה בשל התבטאויותיה החד-צדדיות בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

עמדותיה הקיצוניות הובילו בעבר את הממשל האמריקני לנקוט נגדה בצעדים חריגים, שכללו הטלת הגבלות מסע על הדווחית והקפאה מוחלטת של גישתה למערכות פיננסיות בינלאומיות, בהן חשבונות בנק וכרטיסי אשראי.