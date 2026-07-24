שני גברים כבני 50 נדקרו אתמול (חמישי) בשעות אחר הצהריים סמוך לבית הכנסת האורתודוקסי "הסנטר היהודי" בשכונת האפר ווסט סייד במנהטן, ניו יורק. על פי דיווחי המשטרה ועדויות מהזירה, האירוע לווה בקריאות "אללה אכבר" מצד התוקף, והתרחש במהלך צום תשעה באב.

התקרית התרחשה בשתי זירות סמוכות לאורך שדרת סנטרל פארק ווסט. הקורבן הראשון, גבר בשנות ה-50 לחייו, נדקר בגבו באמצעות סכין באזור רחוב 84. במרחק של כשני רחובות משם נדקר קורבן נוסף, גם הוא כבן 50, בחזהו באמצעות מברג. על פי הדיווחים, לפחות אחד מהנפגעים חבש כיפה והוא בעל חזות יהודית. שני הפצועים פונו לבית חולים מקומי ומצבם מוגדר יציב.

החשוד בתקיפה, ראול מוראלס בן ה-51, נמלט מהזירה והתבצר בבניין דירות סמוך. כוחות של יחידת החירום משטרת ניו יורק עצרו אותו זמן קצר לאחר מכן. במשטרה ציינו כי בשלב זה אין חשודים נוספים, וכעת נבדק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע אנטישמי.

הליגה נגד השמצה אישרה כי לפחות אחד מהקורבנות הוא יהודי. גורמים רשמיים במדינה התייחסו לאירוע: מושלת ניו יורק, קתי הוקול, מסרה כי מסתמן שההתקפות כוונו נגד יהודים. חברת מועצת העיר ניו יורק, ג'ולי מנין, תיארה את האירוע כפיגוע אנטישמי ומסרה: "הפחד בקהילה היהודית הוא אמיתי. כל ניו יורקי ראוי להרגיש בטוח בשכונתו, ללא קשר לאמונתו".